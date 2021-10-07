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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Verstappen: "Şampiyonadaki durumumdan gayet memnunum"

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Motorsport.com Türkiye'nin sorularını yanıtlayan Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, mental olarak şampiyonadaki gidişatından memnun olduğunu söyledi.

Verstappen: "Şampiyonadaki durumumdan gayet memnunum"

McLaren pilotu Lando Norris, geçtiğimiz günlerde Channel 4'a yaptığı açıklamalarda mental sağlığı hakkında konuşmuştu ve Formula 1 pilotlarının üzerindeki baskının büyüklüğü hakkında konuşmuştu.

2021 sezonunda, yedi kez Dünya Şampiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a karşı mücadele veren Max Verstappen'e, yakın arkadaşı Norris'in bir F1 pilotunun yaşayabileceği sorunlar hakkında yaptığı açıklamalar hakkındaki düşüncesini sorduk.

24 yaşındaki Hollandalı pilot sorumuza, "Herkesin olduğu gibi benim de özel bir hayatım var, pist üstü ve pist dışındaki hayatlarımız çok farklı."

"Ben olduğum durumdan memnunum ve şu an gerçekten çok mutluyum. Tabii ki bu tür sorunlar bir pilotun başına gelebiliyor, ancak ben şu anda şampiyonadaki mücadelede de, kendi özel hayatımda da gayet memnunum bu nedenle benim açımdan herhangi bir sorun yok." yanıtını verdi.

Hollandalı pilot aynı zamanda, Türkiye GP'deki performans beklentileri hakkında da konuştu. Verstappen, "Geçtiğimiz seneki koşullar oldukça farklıydı bu nedenle şu anda bir şey söylemek zor. Yarınki antrenman seansında neler olacak göreceğiz." açıklamasında bulundu.

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