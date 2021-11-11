Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vettel: "Szafnauer, Aston Martin için kilit isimlerden biri"
Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Verstappen: "Şampiyon olursam kesinlikle 1 numara ile yarışacağım"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanırsa, 1 numara ile yarışma fırsatını kesinlikle kullanacağını belirtti.

Verstappen: "Şampiyon olursam kesinlikle 1 numara ile yarışacağım"

Verstappen bu hafta sonu gerçekleştirilecek Sao Paulo Grand Prix'si öncesinde Lewis Hamilton'ın 19 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Red Bull sürücüsü, Amerika ve Meksika'da arka arkaya galibiyetler alarak şampiyonadaki avantajını artırmış oldu. Artık Hollandalı pilot için şampiyonluk hesapları başladı ve konuşulan şeylerden birisi de pilot numarası.

2014'te Formula 1'e kalıcı numara sistemi gelmiş ve her sürücü tercih ettiği numarayla yarışmaya başlamıştı. #1 ise sadece şampiyon sürücüye ayrılmıştı.

2014, Sebastian Vettel'in 2013'teki şampiyonluğunu kazanmasının ardından Formula 1'de #1'in kullanıldığı son yıldı. Hamilton, 2014'ten beri her şampiyonluğunun ardından #44 ile yarışırken, Nico Rosberg 2016'daki şampiyonluğu sonrası emekli oldu.

Verstappen, kariyeri boyunca hep #33 ile yarıştı ve perşembe günü Sao Paulo Grand Prix'si öncesi yapılan basın toplantısında, eğer şampiyon olursa #1 ile yarışıp yarışmayacağı sorusunu yanıtladı.

Hollandalı pilot, eğer şampiyon olursa #1 ile yarışacağını doğruladı.

Verstappen, bu numarayı kullanmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda genç sürücü, "Kesinlikle."

“Hayatınız boyunca kaç kez 1 numara ile yarışma şansınız olur ki?” dedi.

Verstappen daha sonra "Ayrıca bu, ticari ürünlerimiz için de iyi olur! Bu yüzden bunu yapmak akıllıca!" diyerek şaka yaptı.

Hamilton, 2014'ten bu yana sadece 2018 Abu Dhabi Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında #1 ile piste çıktı. Fakat hiçbir yarışa bu numara ile katılmadı.

Diğer serilerde de benzer bir gelenek var. Marc Marquez, her şampiyonluğundan sonra #93 ile yarışmaya devam ederken, serinin yeni şampiyonu Fabio Quartararo da gelecek yıl mevcut numarasını koruyacağını söyledi.

IndyCar'da son 10 yıllık dönemde sadece Josef Newgarden, Will Power ve Simon Pagenaud, 1 numarayı kullanmayı seçtiler. 

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Szafnauer, Aston Martin için kilit isimlerden biri"
Önceki haber

Vettel: "Szafnauer, Aston Martin için kilit isimlerden biri"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Steiner: “Takımlar, nakliye gecikmeleri sebebiyle çok zor bir haftayla karşı karşıya” Brezilya GP
Formula 1

Steiner: “Takımlar, nakliye gecikmeleri sebebiyle çok zor bir haftayla karşı karşıya”

Interlagos'taki "dengesiz hava" Red Bull - Mercedes savaşını etkileyebilir Brezilya GP
Formula 1

Interlagos'taki "dengesiz hava" Red Bull - Mercedes savaşını etkileyebilir

Ferrari, yeni F1 üreticilerine ayrıcalık tanınmasında kararsız
Formula 1

Ferrari, yeni F1 üreticilerine ayrıcalık tanınmasında kararsız

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Marko: "Verstappen avantajına rağmen her yarışı kazanmaya çalışacak" Brezilya GP
Formula 1

Marko: "Verstappen avantajına rağmen her yarışı kazanmaya çalışacak"

Honda: "Meksika sonucu mutluluk verici" Meksika GP
Formula 1

Honda: "Meksika sonucu mutluluk verici"

Brawn: "Verstappen bana Schumacher'i hatırlattı" Meksika GP
Formula 1

Brawn: "Verstappen bana Schumacher'i hatırlattı"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull'un arka kanat sorunlarının arkasında ne yatıyor?
Formula 1

Red Bull'un arka kanat sorunlarının arkasında ne yatıyor?

Horner: "Perez, yaz arasından bu yana Red Bull RB16B'ye daha fazla güvenebiliyor" Meksika GP
Formula 1

Horner: "Perez, yaz arasından bu yana Red Bull RB16B'ye daha fazla güvenebiliyor"

Verstappen: "Şampiyonluğu düşünmenin anlamı yok" Meksika GP
Formula 1

Verstappen: "Şampiyonluğu düşünmenin anlamı yok"

Son Haberler

Verstappen: "Şampiyon olursam kesinlikle 1 numara ile yarışacağım"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Şampiyon olursam kesinlikle 1 numara ile yarışacağım"

Vettel: "Szafnauer, Aston Martin için kilit isimlerden biri"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Szafnauer, Aston Martin için kilit isimlerden biri"

Steiner: “Takımlar, nakliye gecikmeleri sebebiyle çok zor bir haftayla karşı karşıya”
Formula 1 Formula 1

Steiner: “Takımlar, nakliye gecikmeleri sebebiyle çok zor bir haftayla karşı karşıya”

Hamilton: "Rossi'nin MotoGP'ye veda ettiğini görmek üzücü"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Rossi'nin MotoGP'ye veda ettiğini görmek üzücü"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.