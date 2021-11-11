Verstappen: "Şampiyon olursam kesinlikle 1 numara ile yarışacağım"

Verstappen bu hafta sonu gerçekleştirilecek Sao Paulo Grand Prix'si öncesinde Lewis Hamilton'ın 19 puan önünde ilk sırada yer alıyor.

Red Bull sürücüsü, Amerika ve Meksika'da arka arkaya galibiyetler alarak şampiyonadaki avantajını artırmış oldu. Artık Hollandalı pilot için şampiyonluk hesapları başladı ve konuşulan şeylerden birisi de pilot numarası.

2014'te Formula 1'e kalıcı numara sistemi gelmiş ve her sürücü tercih ettiği numarayla yarışmaya başlamıştı. #1 ise sadece şampiyon sürücüye ayrılmıştı.

2014, Sebastian Vettel'in 2013'teki şampiyonluğunu kazanmasının ardından Formula 1'de #1'in kullanıldığı son yıldı. Hamilton, 2014'ten beri her şampiyonluğunun ardından #44 ile yarışırken, Nico Rosberg 2016'daki şampiyonluğu sonrası emekli oldu.

Verstappen, kariyeri boyunca hep #33 ile yarıştı ve perşembe günü Sao Paulo Grand Prix'si öncesi yapılan basın toplantısında, eğer şampiyon olursa #1 ile yarışıp yarışmayacağı sorusunu yanıtladı.

Hollandalı pilot, eğer şampiyon olursa #1 ile yarışacağını doğruladı.

Verstappen, bu numarayı kullanmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda genç sürücü, "Kesinlikle."

“Hayatınız boyunca kaç kez 1 numara ile yarışma şansınız olur ki?” dedi.

Verstappen daha sonra "Ayrıca bu, ticari ürünlerimiz için de iyi olur! Bu yüzden bunu yapmak akıllıca!" diyerek şaka yaptı.

Hamilton, 2014'ten bu yana sadece 2018 Abu Dhabi Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında #1 ile piste çıktı. Fakat hiçbir yarışa bu numara ile katılmadı.

Diğer serilerde de benzer bir gelenek var. Marc Marquez, her şampiyonluğundan sonra #93 ile yarışmaya devam ederken, serinin yeni şampiyonu Fabio Quartararo da gelecek yıl mevcut numarasını koruyacağını söyledi.

IndyCar'da son 10 yıllık dönemde sadece Josef Newgarden, Will Power ve Simon Pagenaud, 1 numarayı kullanmayı seçtiler.