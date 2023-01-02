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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Şampiyon olmak hayatımı değiştirmedi"

Max Verstappen, şampiyon olmanın hayatını değiştirmediğini ve sadece anın tadını çıkarmaya çalıştığını söylüyor.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Verstappen: "Şampiyon olmak hayatımı değiştirmedi"
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Destansı geçen 2021 sezonunda Hamilton'ı yenerek ilk şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, yeni araçların ilk sezonunda daha da iyi bir performans sergileyerek ikinci kez şampiyon oldu.

Birçok röportajında sadece bir şampiyonluğun kendisine yeteceğini söyleyen çifte şampiyon, geçen sezon yarış esnasında Charles Leclerc ve George Russell gibi rakiplere karşı nispeten daha sakin bir yaklaşım gösterdi -ancak Lewis Hamilton'a karşı halen aynı derecede agresif.

İlk şampiyonluğunun ardından değişip değişmediği sorulan Verstappen, sadece anın tadını çıkarmaya çalıştığını söylüyor. 

Verstappen, "Pek bir şeyin değiştiğini sanmıyorum."

"Yeni araçlar gerçekten çok farklı. Alışmak biraz zaman aldı çünkü aracımız başlangıçta gerçekten çok ağırdı, bu da istediğimiz dengeyi bulmamıza yardımcı olmadı. Bunun dışında değişen bir şey yok."

"Ben sadece anın tadını çıkarıyorum. Geçen yıl da anın tadını çıkarıyordum, ancak artık fırsat bulduğunuz her an şampiyonluk kazanmaya çalışma açlığı yok."

"Daha önce de söyledim, ilk şampiyonluktan sonra elde edilecek tüm başarılar sadece bir bonus, benim hayatımı değiştirmiyor."

"Arkadaşlarımın kim olduğunu biliyorum, onlarla ve ailemle vakit geçiriyorum. Geçen yıla kıyasla hayatımda gerçekten hiçbir şey değişmedi." dedi.

Daha fazla şampiyonluk almak isteyip istemediği sorulan Verstappen, "Elbette istiyorum, çoktan iki tane kazandım, ama araç faktöründen ötürü bir daha kazanma fırsatım olmazsa dahi sorun etmem."  

"Kazanmak her zaman kazanmamaktan daha iyi hissettirir, ancak bunun için biraz da şansa ihtiyacınız var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

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