Verstappen, şampiyon olmadan geçen yıllardan endişe duymuyor

Red Bull ve Max Verstappen, 2016'dan bu yana Formula 1'de birlikte yarışıyorlar. Taraflar, bu ortaklığa başladıkları zaman "F1'in en genç dünya şampiyonu" rekorunu elde etmeyi umuyorlaydı ancak Mercedes'in turbo hibrit motorlar dönemine damga vurması, bu rüyanın sonu anlamına geldi.

Bu rekor, 23 yıl 134 günle Sebastian Vettel'in elinde ve Verstappen'in bu rekoru kırma ihtimali artık bulunmuyor.

Verstappen, bu rekoru kaçırmasına rağmen içinde bulunduğu durumdan endişe duymadığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan genç sürücü, "Elbette [2021'de] şampiyonluk için savaşmayı istiyorum, ama bunun mümkün olup olmayacağını görmemiz gerekiyor."

"Açıkçası hâlâ çok gencim. Tabii ki insanlar zamanımın geçtiğini söylüyorlar. Ancak bu konuda çok rahatım çünkü hayat böyle ilerliyor. Bazen bir şeyleri zorlayamazsınız. Bu yüzden sakin kalıyorum." dedi.

Red Bull, RB16 ile ilgili sorunları ortadan kaldırmak için çaba gösterirken, Honda yepyeni bir motorla geliyor.

Genç sürücü, takımın kaydedeceği gelişim konusunda iyimser.

"Büyük bir adım atabileceğimizi düşünüyorum, fakat diğerlerinin de gelişim kaydetmesini bekliyorum. Umarım bizim attığımız adım diğerlerine kıyasla biraz daha büyük olur."

Verstappen, Abu Dhabi'deki final yarışında zafere ulaşmayı başardı ve Avusturyalı ekip 2021'e olumlu bir ivme ile giriyor.

Ama Max'in babası Jos, sezonun son yarışını kazanmaktansa, sezonun ilk yarışını kazanmanın daha önemli olduğunu düşünüyor.

"Sezonun son yarışını kazanmak güzel, ancak gelecek yıl ilkini kazanmak daha da önemli."

"Fabrikadaki insanların iyi şekilde hissetmesi adına son yarışı kazanmak elbette güzel bir şey. Bu herkese ekstra bir motivasyon getiriyor."

“Ancak daha önce de söylediğim gibi, önümüzdeki yılın ilk yarışını kazanmanın daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, iyi bir aracımız olduğunu gösterir. Şu anda eksik olan şey bu."

Mercedes'e olan fark hakkında da konuşan Jos, "2021 için planlanan kural değişikliklerinin hâlâ oldukça önemli olduğunu düşünüyorum."

"Aracın geri kalanının tabanda yapılan değişikliklere uyarlanması gerekiyor. Ayrıca Honda'nın da ekstra bir şeyler getirebilmesini umuyoruz. Bu sayede mevcut durumdan biraz daha güçlü olabiliriz." dedi.