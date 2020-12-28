Verstappen: "Sakhir'de sabırsız değildim"

Sakhir GP'sinin daha ilk turunda Leclerc, Verstappen ve Racing Point'ten Sergio Perez temas yaşadılar.

Tekrarlarda Leclerc'in blokaj yaşayarak Perez'e çarptığı ve sol ön süspansiyonunu kırdığı görüldü. Perez spin atarken, Verstappen bu ikiliden kaçmaya çalışırken bariyerlere çarptı.

Leclerc bu olaydan ötürü Abu Dhabi GP için grid cezası aldı ve Verstappen de yarıştan sonra Monakolu sürücüyü eleştirdi.

Ancak bazı kesimler Verstappen'in çok sabırsız davrandığını iddia etti.

Bu yorumlar soruduğunda Verstappen, "Herkes çok sabırsız olduğumu söyledi. Ama onu (Leclerc) geçmeye çalışmadım bile."

"Sonrasında önden kayma yaşadım ve bariyerlere çarptım. Büyük bir fiyaskoydu."

Leclerc hakkında neden sert sözler söylediği sorulduğunda ise, "Kızgındım, çünkü bu olay tamamen gereksizdi." dedi.

Ziggo Sport ile olan röportajda Verstappen'e ilginç bir soru da soruldu.

Helmut Marko, sezon başlamadan önce Red Bull sürücülerine "kontrollü şekilde" COVID-19 verilebileceğini söylemişti.

Marko, sürücülerin pistlerden uzak olmasının getirdiği hareketsizlik nedeniyle hastalanmamalarını sağlamak için virüsü kullanmanın mükemmel bir zaman olduğunu söylemişti.

Bu konuda Marko ile hiç görüşüp görüşmediği sorusuna Verstappen, "Marko ile hiçbir zaman koronavirüs ya da bize bulaştırma isteği hakkında konuşmadım. Bunu bir röportajda söylediğini tahmin ediyorum, ama bunun hakkında hiç konuşmadık." yanıtını verdi.