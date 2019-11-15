Verstappen, Sainz'ın güçlü performansını McLaren'a bağlıyor

Max Verstappen'in eski takım arkadaşı Carlos Sainz, Renault'da geçirdiği dönemin ardından bu yıl McLaren'a katıldı ve hem tek turda hem de yarışta harika bir performans sergiledi.

Genç sürücü şimdi sezonu geri kalanların en iyisi olarak tamamlamaya hazırlanıyor ve bu performans büyük takdir görüyor.

Ancak Verstappen'e göre McLaren çok iyi olduğu için Sainz ön plana çıktı.

Red Bull pilotu, "Doğruyu söylemek gerekirse bu konuda bir şey söylemek zor. Eğer geçen yıla bakarsanız Nico Hulkenberg, Carlos'a karşı harika görünüyordu. Sonrasında McLaren geçti ve McLaren aracı oldukça iyi çalışıyor. Bu kesinlikle kötü bir araç değil."

"Onun yanında bir çaylak olan Lando var. O hâlâ öğreniyor hızlı, ama öğrenmeye devam ediyor, ki bu normal." dedi.

Verstappen, Alex Albon'ın Red Bull'da kalacak olmasından ise memnun.

"Hoş bir adam. Çok sakin, çok rahat ve takımdaki herkes ondan hoşlanıyor. O basit davranıyor, bu da ona yardımcı oluyor."

"Hızlı ve işini yapıyor. Puanlar alıyor, bu yüzden devam etmek en akıllıca şeydi."

Kararı almadan önce Red Bull'un kendisine görüşünü sorup sormadığı sorusuna Verstappen, "Sonunda performansını değerlendirmek bana bağlı değil. Performansını Christian Horner ve Helmut Marko değerlendiriyor ve kararı onlar alıyor." yanıtını verdi.