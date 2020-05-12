Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
107 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
114 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
135 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
149 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
163 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
184 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Ferrari'de Ricciardo'nun değil, Sainz'ın yarışmasını bekliyor

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
12 May 2020 18:31

Max Verstappen, Ferrari koltuğunun eski taım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya değil, Carlos Sainz'a gitmesini bekliyor.

Ferrari, Salı sabahı yaptığı açıklama ile dört kez dünya şampiyonu Vettel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Karar, 2021 sürücü pazarını hareketlendirdi, çünkü gridin en önemli koltuklarından bir tanesi boşalmış oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Salı akşamı Puma için düzenlenen bir Soru-Cep etkinliğinde eski F1 yarışçısı David Coulthard'a konuk oldu.

Verstappen, “Dedikodular tabii ki devamlı ortadaydı, Ferrari’de devam edecek miydi yoksa etmeyecek miydi? Bugün ise açıklandı, artık takımla beraber değil. Sanırım çok yakında yerine geçecek ismin kim olduğunu öğreneceğiz."

“O kişinin ben olmayacağını kesinlikle size söyleyebilirim. Red Bull'dayım. Ferrari'ye gidip gitmeyeceğim konusunda bazı sorular gördüm ama gitmeyeceğim."

"Durum bu. Şimdi başka biri Ferrari için yarışma fırsatı bulacak ve bu elbette harika bir ekip. Eminim bir sonraki sürücü hakkında doğru kararı verecekler. Bakalım neler olacak. ”

Coulthard, Ricciardo ve Sainz'ı işaret ederek Verstappen'den koltuğun İtalyanca gibi duyulan isme mi yoksa İspanyolca gibi duyulan bir isme mi gideceğini düşünmesini istedi.

Verstappen, “Sanırım bu, İtalyanca gibi duyulan ismin olmayacak. Bakalım. Günün sonunda bu sadece bir tahmin. Beklemek ve görmek zorundayız." diyerek koltuğun Sainz'a gideceğin işaret etti.

Sainz-Ferrari anlaşmasının önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.

Sonraki haber
F1 tarihinde bugün: 12 Mayıs

Önceki haber

F1 tarihinde bugün: 12 Mayıs
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al , Daniel Ricciardo Şimdi al , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Luke Smith

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
51 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
02:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
06:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Sainz ile anlaştı, 48 saat içinde açıklanacak!

3s
2
Formula 1

Resmi: Vettel, Ferrari'den ayrılıyor!

3
Formula 1

Wolff: "Mercedes, Vettel'in kararını görmezden gelemez"

4
Formula 1

Hamilton, Ferrari'nin ilgisine "olumsuz" yanıt verdi!

5
Formula 1

Vettel, Ferrari'nin kendisine yeteri kadar değer vermediğini düşünmüş

Son Videolar

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

#ThinkingForward Christian Horner röportajı 27:51
Formula 1

#ThinkingForward Christian Horner röportajı

#ThinkingForward Zak Brown röportajı 28:34
Formula 1

#ThinkingForward Zak Brown röportajı

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

Son Haberler

Verstappen, Ferrari'de Ricciardo'nun değil, Sainz'ın yarışmasını bekliyor
F1

Verstappen, Ferrari'de Ricciardo'nun değil, Sainz'ın yarışmasını bekliyor

F1 tarihinde bugün: 12 Mayıs
F1

F1 tarihinde bugün: 12 Mayıs

F1 takımları beş yıllık bütçe kısıtlamasını oylamaya hazırlanıyorlar
F1

F1 takımları beş yıllık bütçe kısıtlamasını oylamaya hazırlanıyorlar

Ferrari, Sainz ile anlaştı, 48 saat içinde açıklanacak!
F1

Ferrari, Sainz ile anlaştı, 48 saat içinde açıklanacak!

Silverstone, F1 yarışına ev sahipliği yapmak için 15 milyon pound istedi
F1

Silverstone, F1 yarışına ev sahipliği yapmak için 15 milyon pound istedi

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.