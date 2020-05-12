Verstappen, Ferrari'de Ricciardo'nun değil, Sainz'ın yarışmasını bekliyor

Ferrari, Salı sabahı yaptığı açıklama ile dört kez dünya şampiyonu Vettel'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Karar, 2021 sürücü pazarını hareketlendirdi, çünkü gridin en önemli koltuklarından bir tanesi boşalmış oldu.

Red Bull pilotu Max Verstappen, Salı akşamı Puma için düzenlenen bir Soru-Cep etkinliğinde eski F1 yarışçısı David Coulthard'a konuk oldu.

Verstappen, “Dedikodular tabii ki devamlı ortadaydı, Ferrari’de devam edecek miydi yoksa etmeyecek miydi? Bugün ise açıklandı, artık takımla beraber değil. Sanırım çok yakında yerine geçecek ismin kim olduğunu öğreneceğiz."

“O kişinin ben olmayacağını kesinlikle size söyleyebilirim. Red Bull'dayım. Ferrari'ye gidip gitmeyeceğim konusunda bazı sorular gördüm ama gitmeyeceğim."

"Durum bu. Şimdi başka biri Ferrari için yarışma fırsatı bulacak ve bu elbette harika bir ekip. Eminim bir sonraki sürücü hakkında doğru kararı verecekler. Bakalım neler olacak. ”

Coulthard, Ricciardo ve Sainz'ı işaret ederek Verstappen'den koltuğun İtalyanca gibi duyulan isme mi yoksa İspanyolca gibi duyulan bir isme mi gideceğini düşünmesini istedi.

Verstappen, “Sanırım bu, İtalyanca gibi duyulan ismin olmayacak. Bakalım. Günün sonunda bu sadece bir tahmin. Beklemek ve görmek zorundayız." diyerek koltuğun Sainz'a gideceğin işaret etti.

Sainz-Ferrari anlaşmasının önümüzdeki günlerde resmileşmesi bekleniyor.