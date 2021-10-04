Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak Sonraki / Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor
Formula 1 Haberler

Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş

Ekleyen:

Jos Verstappen, geçiş yapmakla ilgili oğlu Max'e öğrettiklerini anlattı. Ancak bunları sadece zorlu yerlerde uygulamasını izin verdiğini söyledi.

Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş

Verstappen, Formula 1'e girdiği günden bu yana yaptığı ataklar ve savunmalarla öne çıkarken, bu yıl şampiyonluk için kıyasıya bir rekabete girmiş durumda.

Bir Formula 1 pilotunun oğlu olduğu düşünüldüğünde Max, genç yaşlardan itibaren karting yapmaya başladı ve oldukça yoğun bir antrenman dönemi geçirdi.

Max'in babası Jos, Max'ın doğuştan gelen yeteneğinin farkında olsa da, oğlunu göründüğü kadar kolay olmayan bir "geçiş yapma sanatında" eğitti.

aMax Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen

aMax Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jos, Speedweek'e verdiği röportajda, "Karting seviyesinde bile ona her şeyi öğretmeye çalıştım."

"Değerlendirecek çok fazla etken var. Sürüşün kendisi, nasıl geçiş yaptığın ve aracın ayarları. Benim için geçiş yapmak büyük bir sorundu çünkü yanlış geçişler yapabiliyorsun."

"Eğer Max geçiş yaparken zaman kaybettiyse, ona nasıl daha iyi yapabileceğini açıklamaya çalıştım. Bu, düzlüklerde veya bana kolay görünen yerlerde atak yapmasını yasaklamaya kadar gitti."

"Ona, 'burada atak yapmana izin yok, sadece şuralarda yapabilirsin, aksi halde geçemezsin' dedim. Bu virajlar diğerlerinin atak yapamayacağı yerlerdi. Bu, Max'ın bugün Formula 1'de her yerde geçebileceğini düşünmemizin sebeplerinden biri."

"Geçiş yapma manevrası bir şans değil. Bir sürücü rakibini keskin bir gözle takip etmeli, zayıflıklarını gözlemlemeli ve karşısındakiyle gerçekten mücadele etmeli. Max yıllarca kartingde bunun için eğitildi ve bunu içselleştirdi." dedi.

Red Bull sürücüsünün sahip olduğu diğer özelliklerden biri de soğukkanlılık. Ancak bu öğretilmesi pek de olası olmayan bir yetenek.

Jos, "Her zaman böyleydi."

"Tabii ki onda birçok şeyi parmakla gösterebilirsiniz ama bu sakinlik onun karakterinde var. Böyle bir şeyi öğretemezsin."

"Çalışması en kolay insan olmadığımı biliyorum ve Max'den çok şey talep ediyorum. Ancak o hepsine dayanabildi. Her zaman zihnen çok güçlüydü."

"Elde ettiği zaferler ile öz güvenini adım adım artırdı. Kendine gerçekten güvendiğin zaman da bu kolay kolay gitmez." diye ekledi.

paylaşım
yorumlar
Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak

Önceki haber

Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak

Sonraki haber

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı

6 s
2
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor

17 dk
3
World Superbike

Rea: "Toprak ile olan 24 puanlık fark 'hiçbir şey'"

4 s
4
Formula 1

Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş

47 dk
5
Formula 1

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

6 s
Son Haberler
Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor
F1

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor

17dk
Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş
F1

Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş

47dk
Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak
F1

Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak

1 s
Norris, depresyonuna neden olan sorunları hakkında konuştu
F1

Norris, depresyonuna neden olan sorunları hakkında konuştu

1 s
Tost: "Tsunoda'nın kendini eleştirmesi iyi bir şey"
F1

Tost: "Tsunoda'nın kendini eleştirmesi iyi bir şey"

2 s
Son Videolar
Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk 21:31
Formula 1
3 Eki 2021

Özel röportaj: 2021 F1 Türkiye GP öncesinde tüm sorularınızı Intercity'e sorduk

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi 00:58
Formula 1
30 Eyl 2021

Katar GP, F1 takvimine uzun vadeli olarak girdi

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi 08:02
Formula 1
29 Eyl 2021

Geçiş Lastikleri, 100 Galibiyet & Daha Fazlası | F1 2021 Rusya GP Yarış Değerlendirmesi

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor 03:19
Formula 1
29 Eyl 2021

Will Buxton, F1 Rusya GP'yi değerlendiriyor

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor? 05:05
Formula 1
29 Eyl 2021

Ferrari, Formula 1'deki geri dönüşü için nasıl savaşıyor?

Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"
Formula 1

Villeneuve: "Verstappen 'üstünlük', Hamilton zayıflık gösteriyor"

Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"
Formula 1

Hamilton: "Rakiplerimin genç olmalarından korkmuyorum"

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"
Formula 1

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"

Çok Okunanlar Bugün

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye Grand Prix'sinde verilecek kupa ortaya çıktı

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor

Rea: "Toprak ile olan 24 puanlık fark 'hiçbir şey'"
World Superbike World Superbike

Rea: "Toprak ile olan 24 puanlık fark 'hiçbir şey'"

Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"
Formula 1 Formula 1

Norris: "2022 araçlarını sürmek bu sezonki kadar hoş değil"

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey
Formula 1 Formula 1

Özel röportaj: Türkiye Grand Prix'si öncesinde merak ettiğiniz her şey

Norris, depresyonuna neden olan sorunları hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Norris, depresyonuna neden olan sorunları hakkında konuştu

2021 Türkiye GP'ye katılmak için HES kodu örnekleri
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP'ye katılmak için HES kodu örnekleri

Son Haberler

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton'ı Türkiye GP'de yeni motora geçirmeyi değerlendiriyor

Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş

Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Yat Kupası için Allison'ı da kullanacak

Norris, depresyonuna neden olan sorunları hakkında konuştu
Formula 1 Formula 1

Norris, depresyonuna neden olan sorunları hakkında konuştu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.