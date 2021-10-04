Verstappen, "sadece zor yoldan" geçiş yapmayı öğrenmiş

Verstappen, Formula 1'e girdiği günden bu yana yaptığı ataklar ve savunmalarla öne çıkarken, bu yıl şampiyonluk için kıyasıya bir rekabete girmiş durumda.

Bir Formula 1 pilotunun oğlu olduğu düşünüldüğünde Max, genç yaşlardan itibaren karting yapmaya başladı ve oldukça yoğun bir antrenman dönemi geçirdi.

Max'in babası Jos, Max'ın doğuştan gelen yeteneğinin farkında olsa da, oğlunu göründüğü kadar kolay olmayan bir "geçiş yapma sanatında" eğitti.

aMax Verstappen, Red Bull Racing and Jos Verstappen Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Jos, Speedweek'e verdiği röportajda, "Karting seviyesinde bile ona her şeyi öğretmeye çalıştım."

"Değerlendirecek çok fazla etken var. Sürüşün kendisi, nasıl geçiş yaptığın ve aracın ayarları. Benim için geçiş yapmak büyük bir sorundu çünkü yanlış geçişler yapabiliyorsun."

"Eğer Max geçiş yaparken zaman kaybettiyse, ona nasıl daha iyi yapabileceğini açıklamaya çalıştım. Bu, düzlüklerde veya bana kolay görünen yerlerde atak yapmasını yasaklamaya kadar gitti."

"Ona, 'burada atak yapmana izin yok, sadece şuralarda yapabilirsin, aksi halde geçemezsin' dedim. Bu virajlar diğerlerinin atak yapamayacağı yerlerdi. Bu, Max'ın bugün Formula 1'de her yerde geçebileceğini düşünmemizin sebeplerinden biri."

"Geçiş yapma manevrası bir şans değil. Bir sürücü rakibini keskin bir gözle takip etmeli, zayıflıklarını gözlemlemeli ve karşısındakiyle gerçekten mücadele etmeli. Max yıllarca kartingde bunun için eğitildi ve bunu içselleştirdi." dedi.

Red Bull sürücüsünün sahip olduğu diğer özelliklerden biri de soğukkanlılık. Ancak bu öğretilmesi pek de olası olmayan bir yetenek.

Jos, "Her zaman böyleydi."

"Tabii ki onda birçok şeyi parmakla gösterebilirsiniz ama bu sakinlik onun karakterinde var. Böyle bir şeyi öğretemezsin."

"Çalışması en kolay insan olmadığımı biliyorum ve Max'den çok şey talep ediyorum. Ancak o hepsine dayanabildi. Her zaman zihnen çok güçlüydü."

"Elde ettiği zaferler ile öz güvenini adım adım artırdı. Kendine gerçekten güvendiğin zaman da bu kolay kolay gitmez." diye ekledi.