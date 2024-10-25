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Formula 1 Meksika GP

Verstappen: "Sadece virajı dönmeye çalışıyordum"

Max Verstappen, Lando Norris ile mücadelesi ve sürüş tarzıyla ilgili soruları yanıtladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle into turn 1

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle into turn 1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Formula 1'de tekerlek tekerleğe mücadele ederken kurallar yerine daha çok sezgileriyle hareket ettiğini, yarış sırasında kurallar hakkında fazla düşünmediğini belirtti.

Verstappen, "Neredeyse araçta kural kitabını da yanımda taşımam gerekecek. Yıllar geçtikçe bu kitap epey büyüdü. Sezgisel olarak hareket ediyorum ama tabii ki de bazı kurallar aklımda oluyor," şeklinde konuştu.

Lando Norris ile olan mücadelesi hakkında sorulan soruya cevap veren Hollandalı pilot,"İnsanların benim zihnimi okumaya çalışması gerçekten etkileyici. Tabii ki de virajı dönmeye çalışıyordum."

"Birbirimizle sert yarışmak istediğimizi söylemiştik," şeklinde cevap verdi.

Son olarak aracın performansını ve sezonunun şimdiye kadarki bölümünü değerlendiren Verstappen, "Austin'in ikinci bölümü zor geçti. Ön lastiklerde tutuş kaybı yaşadım, bu da frenlemeyi zorlaştırdı. Pozitif bir hafta sonu geçirdik ama hâlâ yapmamız gereken işler var."

"Yarış temposunda da iyi olmalıyız, bunun üzerinde çalışıyoruz.”

"Sezonun ortasında galibiyet aldığımız birçok yarışta aslında kazanacak aracımız yoktu ama en iyi sonucu almak için her şeyi optimize ediyorduk," dedi.

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