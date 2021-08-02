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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Verstappen: "Sadece birkaç puan almak üzüntü verici"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull Racing pilotu Max Verstappen, sadece iki puanla ayrıldığı Macaristan GP'nin ardından hayal kırıklığını gizlemiyor.

Verstappen: "Sadece birkaç puan almak üzüntü verici"

Max Verstappen, üçüncü başladığı Macaristan Grand Prix'sinin startında ikinci sıraya yükselmeyi başardı ve Lewis Hamilton'ın ardına geldi.

Ancak Valtteri Bottas, ilk virajda frenajı kaçırarak Lando Norris'e çarptı ve İngiliz pilot da Max Verstappen'in aracına çarptı.

Verstappen sonrasında hasarlı araçla 10. sırada finiş gördü fakat Sebastian Vettel'in diskalifiyesiyle 9. sıraya çıktı.

Diğer tarafta Lewis Hamilton, Vettel'in cezasıyla ikinci sıraya çıktı ve şampiyonada liderliği eline geçirdi.

Verstappen yarışın ardından şöyle konuştu: "İşler benim için kesinlikle iyiye gitmiyor fakat bunlar kendi hatamız değil. Üst üste iki yarıştır bir Mercedes tarafından oyun dışında kalıyoruz. Ne yazık ki hiçbir şeyi değiştiremeyiz."

"Bugün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım fakat aracın tüm sağ kısmını kaybedince çok fazla yere basma gücü kaybediyorsunuz."

"Takım kırmızı bayrak çıkınca aracı tamir etmeye çalıştı fakat en fazla o bölümü bantlayabildi. Görünüşe bakılırsa aracı sürmeye devam edebildim fakat çok fazla yol tutuş kaybı vardı. Aynı zamanda çok büyük bir yere basma gücü kaybı da vardı, her yerde önden ve arkadan kayma oldu. Araçta artık denge yoktu. Sürmesi gerçekten zordu."

"Ne kadar yere basma gücü kaybettim bilmiyorum ama araç tamamen sürülemez durumdaydı. İki hafta önce şampiyonada çok öndeydik ve şimdi bu noktadayız. Bu, işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor. Bazen her şey bizim elimizde olmuyor. Sadece kendimize konsantre olmalı ve araçtan her şeyi çıkarmaya çalışmalıyız. Sonrasında nereye varacağımızı göreceğiz."

Verstappen, yaşadığı şeylerden hoşnut olmadığını söylese de, pes etmeyeceğini dile getirdi.

"Bugün hiçbir şeyi etkileyemezdim. Arka arkaya iki yarışın bu şekilde bitmesine inanamıyorum. Açıkçası çocukları beni tekrar yarışa döndürebilmek adına mümkün olan her şeyi yaptılar."

"Sadece bir puan kazanabilmem (Vettel'in cezasıyla iki puan kazanmış oldu) çok üzücü, diğer yandan kazadan sonra yarışa devam ettiğim için inanılmaz şanslıydım, bu yüzden bir puan bile önemli."

"Önümüzde yaz arası var ama biz işimize odaklandık ve asla pes etmiyoruz. Bizim için iki kötü yarış oldu fakat hiçbir şey kaybedilmedi. Sezonun bitimine daha çok var."

"Ayrıca Esteban'ı tebrik ediyorum, şimdi çok mutlu. İlk zaferi, yenilerinin takip edeceğine eminim."

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