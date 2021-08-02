Verstappen: "Sadece birkaç puan almak üzüntü verici"

Max Verstappen, üçüncü başladığı Macaristan Grand Prix'sinin startında ikinci sıraya yükselmeyi başardı ve Lewis Hamilton'ın ardına geldi.

Ancak Valtteri Bottas, ilk virajda frenajı kaçırarak Lando Norris'e çarptı ve İngiliz pilot da Max Verstappen'in aracına çarptı.

Verstappen sonrasında hasarlı araçla 10. sırada finiş gördü fakat Sebastian Vettel'in diskalifiyesiyle 9. sıraya çıktı.

Diğer tarafta Lewis Hamilton, Vettel'in cezasıyla ikinci sıraya çıktı ve şampiyonada liderliği eline geçirdi.

Verstappen yarışın ardından şöyle konuştu: "İşler benim için kesinlikle iyiye gitmiyor fakat bunlar kendi hatamız değil. Üst üste iki yarıştır bir Mercedes tarafından oyun dışında kalıyoruz. Ne yazık ki hiçbir şeyi değiştiremeyiz."

"Bugün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım fakat aracın tüm sağ kısmını kaybedince çok fazla yere basma gücü kaybediyorsunuz."

"Takım kırmızı bayrak çıkınca aracı tamir etmeye çalıştı fakat en fazla o bölümü bantlayabildi. Görünüşe bakılırsa aracı sürmeye devam edebildim fakat çok fazla yol tutuş kaybı vardı. Aynı zamanda çok büyük bir yere basma gücü kaybı da vardı, her yerde önden ve arkadan kayma oldu. Araçta artık denge yoktu. Sürmesi gerçekten zordu."

"Ne kadar yere basma gücü kaybettim bilmiyorum ama araç tamamen sürülemez durumdaydı. İki hafta önce şampiyonada çok öndeydik ve şimdi bu noktadayız. Bu, işlerin ne kadar hızlı değişebileceğini gösteriyor. Bazen her şey bizim elimizde olmuyor. Sadece kendimize konsantre olmalı ve araçtan her şeyi çıkarmaya çalışmalıyız. Sonrasında nereye varacağımızı göreceğiz."

Verstappen, yaşadığı şeylerden hoşnut olmadığını söylese de, pes etmeyeceğini dile getirdi.