Verstappen, 's***' dediği için FIA'dan ceza aldı
Max Verstappen, basın toplantısında küfürlü bir ifade kullandığı için FIA tarafından kamu cezası aldı.
FIA, Verstappen'in basın toplantısında aracı hakkında "Araç s*** gibiydi" ifadesini kullanmasının ardından Uluslararası Spor Kuralları'nın 12.2.1.k maddesini ihlal ettiğini belirtti.
Bu madde, FIA'nın kamuya açık platformlarda kullanılan dil standartlarına uygunluğunu sağlama politikasını içeriyor.
FIA ile görüşmesinin ardından, Max Verstappen'e kamu yararına çalışma cezası aldığı bildirildi ve Hollandalı pilot, dilin kendi ana dili olmadığını savunarak özür diledi.
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