Verstappen: "Rüzgar tüneli cezasının üstesinden gelebiliriz"

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2021 yılında yapılan harcamaları inceleyen FIA, Red Bull'un bütçe sınırını aştığını görmüş ve bunun üzerine hem 7 milyon dolar para cezası hem de %10 rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirmişti.

Red Bull geçen yıl şampiyon olduğu için zaten en az rüzgar tüneli kullanım süresine sahip olan takım olacaktı. Şimdi bu oran %63'e kadar indi.

Bu durum elbette Red Bull kampında endişeye yol açıyor ancak Max Verstappen bu tür korkuları paylaşmıyor.

İki kez dünya şampiyonu Verstappen, kısıtlamaların takımı belirgin şekilde etkileyeceğini düşünmüyor.

Verstappen, "Elbette bu yaptırımların bizi nasıl etkileyebileceğini ben de merak ediyorum ancak fabrikada birbirinden yetenekli, çok yetkin bir ekibimiz var."

"Bu ceza nedeniyle durum eskisinden biraz daha zor olacak. Fakat şu anda bulunduğumuz konumda olmayı tercih ederdim."

"Eğer şampiyonayı ikinci ya da üçüncü bitirirseniz, bu her zaman çok daha sinir bozucu olur. Mevcut durumdan ötürü takımın rüzgar tünelinde ne tür araştırmalar yapacağı konusunda daha doğru seçimler yapması gerekecek ancak bunun şampiyonluk için savaşıp savaşamayacağımızı belirleyecek bir etken olacağını düşünmüyorum."

"Takım olarak bu sınırlamalar hakkında konuşmamayı ve sadece performansı arttırmaya odaklanmayı tercih ediyoruz. Elimizde ne kadar zaman olduğunu biliyoruz ve bu zamanı mümkün olan en iyi aracı üretmeye çalışmak amacıyla harcıyoruz. Sadece daha çok çalışmamız gerekiyor."

"En önemli şey aracın piste çıktığında, mümkün olduğunca rekabetçi olmasını sağlamak." dedi.