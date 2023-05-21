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Verstappen rüya takımını açıkladı: Alonso ve Norris

Max Verstappen, takım patronu olduğu bir senaryoda deneyim ve gençliğin birleşimini temel alan bir pilot kadrosu kurmak istediğini söylüyor.

Altay Gök
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Son iki sezondur şampiyonluğa ulaşan Red Bull, an itibariyle gerek pilot kadrosu, gerek yönetim kadrosu anlamında tam anlamıyla rüya takım hüviyetine kavuşmuş vaziyette.

Pist üstünde şimdiden rekorları alt üst eden Max Verstappen ve her fırsatta güçlü puanlar toplayan Sergio Perez ikilisi, garajdan da takım patronu Christian Horner, strateji şefi Hannah Schmitz, danışman Helmut Marko ve daha nice isimlerin desteğini almakta.

Horner takımın kuruluşundan bu yana takım patronluğu görevinde yer alıyor, öyle ki, 2024 sezonunda bu görevdeki 20. senesine girmiş olacak. Henüz yaşının da genç olması nedeniyle kendisinin bu görevde uzun süre daha devam etmesi bekleniyor.

Tüm bu gerçeklere rağmen geçtiğimiz günlerde eğer ki bir gün Horner'ın yerine geçebilse nasıl bir pilot kadrosu kuracağı sorulan Verstappen, seçimini her zaman hayranlığını belirttiği ve iyi anlaştığı iki isimden yana kullandı.

Mobil 1 The Grid'e konuşan Verstappen, "Elbette kendim dışında birini seçeceğim, çünkü hem takım patronu hem de pilot olamam? Bu mümkün olmaz, değil mi?" 

"Takım patronu seçmem gerekirse mevcut kişiler arasından Christian'ı [Horner] kesinlikle seçerdim."

"Pilotlar konusunda gerçekten zorlanıyorum çünkü bence çok sayıda iyi sürücü var. Ben olsam muhtemelen deneyimli birini seçerdim. Bu noktada seçimim Fernando [Alonso] olurdu.

"Diğer pilotum ise genç bir isim olurdu, bu noktada da Lando [Norris] ile anlaşırdım. Evet, kadrom Fernando ve Lando şeklinde olurdu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, celebrate on the podium with Rose Water

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, and Fernando Alonso, Alpine F1, 3rd position, celebrate on the podium with Rose Water

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