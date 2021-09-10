Verstappen: "Russell'ın Mercedes'e geçeceği 'en kötü saklanan' sırdı"

Uzun süredir George Russell'ın Mercedes'e katılacağı konuşuluyordu ve nihayetince bu haber geçtiğimiz günlerde resmileşti.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Verstappen, bu kararın kendisini şaşırtmadığını söylüyor.

Hollandalı pilot şöyle konuştu: "Açıkçası George adına mutluyum. Bence bu oldukça mantıklı bir adımdı. Herkes bunun olacağını görebiliyordu ve belki de en kötü saklanan sırdı. Yani şoke edici değildi."

"Bunun olması normal, sonuçta İyi bir iş yapıyorsanız ve gençseniz, Mercedes'le de bağınız varsa bir noktada orada olacaksınız. George adına koltuğu aldığı için çok mutluyum. Orada iyi bir iş yapacağına eminim."

Russell'ın kaybedecek bir şeyi olmadığı sorusunda Leclerc'e katılıp katılmayacağı sorusuna Verstappen, "Evet, muhtemelen öyle. Bir dünya şampiyonunun yanına gelecek. Yani bence evet, haklı." cevabını verdi.

Russell'dan boşalan Williams koltuğuna ise Verstappen'in eski takım arkadaşı Alex Albon geçecek.

Verstappen, eski takım arkadaşının spora geri döneceğini görmekten memnun olduğunu söylüyor.

"Alex'in Formula 1'e dönmesinden de çok memnunum. Onunla takıma arkadaşıydık, o harika bir adam, çok çalışıyor ve kesinlikle Formula 1'de olmayı hak ediyor. Çok yetenekli biri. Ayrıca güçlü şekilde dönüp, iyi sonuçlar alacağına eminim."

"Bu yıl Alex'le araç hakkında çok konuştuk, ayrıca Alex simülatörde oluyor, bulgularından ve cuma gününden sonra sorularımız olduğunda, neler olduğundan bahsediyor, aracı biliyor. Elbette araç geçen yıla ve öncesine göre değişti ama genel sürüş tarzı aynı. Böylece pek çok şey hakkında gelişim açısından neler olup bittiği konusunda ilişki kurabiliyor. Simülatörde bize çok yardım etti."

"Hızlı olduğunu biliyor ve sanırım hepimiz bunu biliyoruz. Kartingde yarışırken de gösterdi. Daha az baskının olduğu böyle bir ortamda spora dönmesi onun için iyi olacak. İyi bir iş yapacağına eminim. Elbette araca alışmak gerek ama hepimiz yeni kurallarla bunu yapmalıyız. Fakat bence iyi olacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing and Alex Albon, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images