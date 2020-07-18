Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
Yarış:
18 Saat
:
08 Dakika
:
35 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"
Ekleyen:
, Editör
18 Tem 2020 17:56

Red Bull pilotu Max Verstappen, Alex Albon'un durumu hakkında yorum yapan George Russell'a yanıt verdi.

Macaristan GP sıralama turlarında 12. sırayı alan ve Red Bull pilotu Alexander Albon'u geride bırakan Williams pilotu George Russell, Red Bull'un Albon'u "bir aptal gibi göstermeye çalıştığına" inandığını söylemişti.

Sky Sports F1'a konuşan Russell, "Alex'i son 15 senedir tanıyorum, onunla aynı padokta bulundum. O, yarıştığımız en iyi pilotlardan birisi. Max, Charles, hepimiz onun her zaman, yaptığı her şeyde en önde yer aldığını söyleyebiliriz. Ve neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Onun için çok ama çok üzülüyorum çünkü onu bir aptal gibi gösteriyorlar ve o, kesinlikle öyle biri değil. Yaptığı her şey de kazanmayı başardı. Bu yüzden, ne yaşanıyor bilmiyorum, ancak onun için bu işleri çözmeleri lazım." demişti.

Bu sözler Albon'un takım arkadaşı Max Verstappen'e soruldu.

Hollandalı pilotun yanıtı şöyle oldu: "Her şeyden önce George'un Red Bull hakkında hiçbir şey bilmediğini düşünüyorum. Bu yüzden başka biri hakkında konuşmak yerine aracına ve performansına odaklanmasının daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Benim açımdan bakarsam sanırım her zaman araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum, elimden geldiğince zorlamaya çalışıyorum. Her zaman sınırları zorluyorum."

Verstappen, Vettel'in Racing Point'e geçişinin Mercedes/Aston Martin benzerliği göz önüne alındığında kendisini endişelendirmediğini de söyledi.

"Hayır, endişeli değilim. Çünkü onlar Mercedes'e kıyasla hiçbir zaman şampiyonluk mücadelesinde olmayacaklar. Bakın, Mercedes'in bir saniye arkasındalar. Kopyalayansanız daima geride kalırsınız."

 
Sonraki haber
Sainz, Giovinazzi incelemesinden ceza almadan kurtuldu

Önceki haber

Sainz, Giovinazzi incelemesinden ceza almadan kurtuldu

Sonraki haber

Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek

Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek

Çok Okunanlar Bugün

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!
Formula 1 / Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"
Formula 1 / Formula 1
37dk

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"

Vettel: “Ferrari, rakiplerine çok daha yakın”
Formula 1 / Formula 1
3s

Vettel: “Ferrari, rakiplerine çok daha yakın”

Leclerc: "Burada düzlük olmadığı için daha iyi görünüyoruz"
Formula 1 / Formula 1
2s

Leclerc: "Burada düzlük olmadığı için daha iyi görünüyoruz"

Bottas hayal kırıklığı yaşıyor
Formula 1 / Formula 1
2s

Bottas hayal kırıklığı yaşıyor

Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek
Formula 1 / Formula 1
49dk

Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek

Marko: "Bu tempoyla podyum hayalini bile kuramayız"
Formula 1 / Formula 1
1s

Marko: "Bu tempoyla podyum hayalini bile kuramayız"

Son Haberler

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti
Formula 1 / Formula 1
1dk

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"
Formula 1 / Formula 1
37dk

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek
Formula 1 / Formula 1
49dk

Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"
Formula 1 / Formula 1
1s

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Macaristan GP: Pole pozisyonu Hamilton'ın, Stroll 3.!

2
Formula 1

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

37dk
3
Formula 1

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"

1s
4
Formula 1

Vettel: “Ferrari, rakiplerine çok daha yakın”

3s
5
Formula 1

Leclerc: "Burada düzlük olmadığı için daha iyi görünüyoruz"

2s

Son Videolar

Macaristan GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
1s

Macaristan GP grid pozisyonları

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu 00:31
Formula 1

Heroes: Michael Schumacher'in 7. şampiyonluğu

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar 03:50
Formula 1

Grand Prix Greats – Steiermark GP en iyi fotoğraflar

F-kanal neden yasaklandı? 09:30
Formula 1

F-kanal neden yasaklandı?

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Son Haberler

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti
F1

Macaristan'da en çok Mercedes motorlu araçlar gelişti

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"
F1

Wolff, Binotto hakkında sert yorumları sürdürdü: "Gülünç yorumlar yapıyor"

Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek
F1

Honda, Gasly'nin motorunu değiştirecek

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"
F1

Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"

Sainz, Giovinazzi incelemesinden ceza almadan kurtuldu
F1

Sainz, Giovinazzi incelemesinden ceza almadan kurtuldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.