Verstappen: "Russell kendisine ve aracına odaklanmalı"

Macaristan GP sıralama turlarında 12. sırayı alan ve Red Bull pilotu Alexander Albon'u geride bırakan Williams pilotu George Russell, Red Bull'un Albon'u "bir aptal gibi göstermeye çalıştığına" inandığını söylemişti.

Sky Sports F1'a konuşan Russell, "Alex'i son 15 senedir tanıyorum, onunla aynı padokta bulundum. O, yarıştığımız en iyi pilotlardan birisi. Max, Charles, hepimiz onun her zaman, yaptığı her şeyde en önde yer aldığını söyleyebiliriz. Ve neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Onun için çok ama çok üzülüyorum çünkü onu bir aptal gibi gösteriyorlar ve o, kesinlikle öyle biri değil. Yaptığı her şey de kazanmayı başardı. Bu yüzden, ne yaşanıyor bilmiyorum, ancak onun için bu işleri çözmeleri lazım." demişti.

Bu sözler Albon'un takım arkadaşı Max Verstappen'e soruldu.

Hollandalı pilotun yanıtı şöyle oldu: "Her şeyden önce George'un Red Bull hakkında hiçbir şey bilmediğini düşünüyorum. Bu yüzden başka biri hakkında konuşmak yerine aracına ve performansına odaklanmasının daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Benim açımdan bakarsam sanırım her zaman araçtan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum, elimden geldiğince zorlamaya çalışıyorum. Her zaman sınırları zorluyorum."

Verstappen, Vettel'in Racing Point'e geçişinin Mercedes/Aston Martin benzerliği göz önüne alındığında kendisini endişelendirmediğini de söyledi.

"Hayır, endişeli değilim. Çünkü onlar Mercedes'e kıyasla hiçbir zaman şampiyonluk mücadelesinde olmayacaklar. Bakın, Mercedes'in bir saniye arkasındalar. Kopyalayansanız daima geride kalırsınız."