Verstappen: "Russell ile mücadele çok keyifliydi"

Max Verstappen, Barselona'da ikinci giderken spin attı ve dördüncü sıraya kadar geriledi. DRS sistemi çalışmadığı için uzun süre George Russell'ın ardında sıkışan Verstappen, sonunda İngiliz pilotu geçti ve Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla da zafere ulaştı.

Hollandalı pilot, arka arkaya aldığı üç zaferle artık şampiyona liderliğine yükselmiş durumda.

Yarış hakkında konuşan Verstappen şöyle dedi: "Açıkçası benim için iki ayrı yarış oldu çünkü ilk 30 tur gerçekten çok sinir bozucuydu ve 4. virajda pist dışına çıkmak beni epey şaşırttı çünkü daha geç fren yapmışım ya da viraja daha fazla hız taşıyormuşum gibi hissetmedim."

"Fakat bugün dışarıda çok fazla rüzgar vardı. Mesela bir turda her şey çok iyiydi ve ertesi tur aniden arkadan kayma yaşıyordum. Muhtemelen beni gafil avladı."

"Yani harika değildi. Sonrasında George ve Checo'nun arkasında düştüm. Checo, George'u sıkıştırmama izin verme konusunda çok nazik davrandı çünkü o noktada takım olarak iki farklı strateji yapmayı planlıyorduk. Fakat George'a atak yapmaya çalışır çalışmaz, DRS sorunu yaşamaya başladım. Bu gerçekten acı vericiydi. Bazen yarı noktada açılıyordu bazen hiç açılmıyordu. Bu beni 20 tur boyunca Goerge'un ardında bıraktı. Gerçekten çok zordu."

4. virajdaki spin sonrası araçta hasar olup olmadığı sorusuna Max, "Öyle hissettim. Yani elbette çakıllar vardı ama araç hasar almış gibi hissetmedim çünkü piste geri döndüğümde araç normal hissettiriyordu. Bu yüzden orada şanslıydım."

The Red Bull team, including Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate their 1-2 result

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images