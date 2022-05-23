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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen: "Russell ile mücadele çok keyifliydi"

Max Verstappen, George Russell ile İspanya GP'de verdiği mücadeleden büyük keyif aldığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Russell ile mücadele çok keyifliydi"
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Max Verstappen, Barselona'da ikinci giderken spin attı ve dördüncü sıraya kadar geriledi. DRS sistemi çalışmadığı için uzun süre George Russell'ın ardında sıkışan Verstappen, sonunda İngiliz pilotu geçti ve Charles Leclerc'in yarış dışı kalmasıyla da zafere ulaştı.

Hollandalı pilot, arka arkaya aldığı üç zaferle artık şampiyona liderliğine yükselmiş durumda.

Yarış hakkında konuşan Verstappen şöyle dedi: "Açıkçası benim için iki ayrı yarış oldu çünkü ilk 30 tur gerçekten çok sinir bozucuydu ve 4. virajda pist dışına çıkmak beni epey şaşırttı çünkü daha geç fren yapmışım ya da viraja daha fazla hız taşıyormuşum gibi hissetmedim."

"Fakat bugün dışarıda çok fazla rüzgar vardı. Mesela bir turda her şey çok iyiydi ve ertesi tur aniden arkadan kayma yaşıyordum. Muhtemelen beni gafil avladı."

"Yani harika değildi. Sonrasında George ve Checo'nun arkasında düştüm. Checo, George'u sıkıştırmama izin verme konusunda çok nazik davrandı çünkü o noktada takım olarak iki farklı strateji yapmayı planlıyorduk. Fakat George'a atak yapmaya çalışır çalışmaz, DRS sorunu yaşamaya başladım. Bu gerçekten acı vericiydi. Bazen yarı noktada açılıyordu bazen hiç açılmıyordu. Bu beni 20 tur boyunca Goerge'un ardında bıraktı. Gerçekten çok zordu."

4. virajdaki spin sonrası araçta hasar olup olmadığı sorusuna Max, "Öyle hissettim. Yani elbette çakıllar vardı ama araç hasar almış gibi hissetmedim çünkü piste geri döndüğümde araç normal hissettiriyordu. Bu yüzden orada şanslıydım."

The Red Bull team, including Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate their 1-2 result

The Red Bull team, including Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing and Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, celebrate their 1-2 result

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"DRS'ye gelecek olursak, bu sorun için kokpit içerisinde yapabileceğim hiçbir şey yoktu çünkü ne yaparsam yapayım işe yaramıyordu çünkü sistemin kendisi çalışmıyordu. Bunu çözmemiz gerekiyor."

"Sorunu yaşamaya başladığımda hayal kırıklığı yaşadım çünkü George'u DRS yüzünden geçemiyordum. Fakat aramızdaki mücadele çok iyiydi. Sanırım içeri girdiğim ve sonra George'un dışarıdan gittiği, ardından hat değiştirdiğimiz o savaş gerçekten harikaydı. Geriye dönüp baktığımda gülümseyeceğim bir şey fakat o noktada hayal kırıklığı yaşıyordum. Yine de gerçekten iyi ve zorlu bir savaştı."

Verstappen, üçüncü virajda verdikleri mücadelede, kendisine yer bırakmayan Russell hakkında herhangi bir şikayeti olmadığını söyledi.

"Neyse ki orada hiçbir şey olmadı. Dış tarafta biraz daha düşük yol tutuk var. Bence zorlu bir savaştı ve orada dışarıdan gittim ve George'un kör noktasındaydım. Bu yüzden sanırım tam olarak nerede olduğumu bile anlayamadı. Elbette orada olduğumu biliyordu ama orada bir araç genişliği kadar yer bırakmak her zaman zordur çünkü hızlı bir viraj ve genişten dönüyorsunuz. Eğer George'un yerinde olsaydım muhtemelen ben de aynısını yapardım."

Verstappen, yarışta şartlara bağlı olarak strateji değiştiğini de ekliyor.

"Pek çok seçenek vardı çünkü aşınmanın nasıl olacağını yargılamak kolay değildi. Bu yüzden esnek davranmaya çalışıyorduk ve yarış sırasında böyle bir karar karar verdik. Beni pite erken aldılar çünkü DRS sorunum vardı ve sıkışıp kalmıştım."

"Sanırım daha farklı ve agresif bir stratejiye geçtik. Eğer bu DRS sorununa sahip olmasaydım George'u daha önce geçebilir ve farkı açabilirdim. Fakat farklı bir durumdaydık ve farklı bir strateji yapmalıydık. Bu yüzden biraz doğaçlama ilerledik. İyi sonuç verdi çünkü lastikler için zor bir yarıştı. Son bölümde bile son birkaç tur çok zorluydu. Elbette farkı açmıştım ama lastikler de artık harika değildi."

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