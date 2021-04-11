Röportaj: Verstappen dünden bugüne birçok konuyu değerlendirdi

Red Bull Racing sürücüsü Max Verstappen, 2021 sezonunun ilk yarışında pole pozisyonunu alarak iyi bir başlangıç yapmıştı. Çok zorlu geçen yarışın ardınan Mercedes pilotu Lewis Hamilton yarışı kazanmış olsa da, Red Bull'un en hızlı araca sahip olduğunu görmüş olduk.

2016 yılında Red Bull'la çıktığı ilk yarışı kazanan Verstappen, Autosport'a verdiği özel röportajda birçok sorumuza cevap vererek, eski performanslarını ve önümüzdeki yarışlardan neler beklediğini değerlendirdi.

Red Bull’un, 2016 yılındaki ilk galibiyetin hakkındaki YouTube videosunda, sonlara doğru heyecan ve odaklanmadan dolayı kramp girdiğini söylemiştin. Böyle şeyler hâlâ başına geliyor mu?

‘’Hayır, artık böyle şeyler olmuyor. Kariyerimin basındaydım. Şu anda çok daha fit ve güçlü olduğumu düşünüyorum. Bence o, ilk grand prix’mi kazanmamın heyecanıydı. Şimdi lider giderken, kesinlikle daha az gerginim çünkü olmam gereken yerdeyim. Ancak ilki tabii ki daha gergin geçecek. Ancak bunu başardığınızda, her şey daha kolay geçiyor.’’

2021 testlerinde çok fit görünüyordun. Bu doğru mu? Gerçekten böyle hissettin mi?

‘’Yani, fitim ve hazırım. Ancak geçtiğimiz sezon da formum yerindeydi. 1 kilo daha zayıfım ancak bu kadar. Geçtiğimiz yıl da zorlanmıyordum.’’

Sağlık kısıtlamaları kapsamında sezon dışında neler yaptın? Sezona nasıl hazırlandın?

‘’Benim için iyiydi çünkü antrenmanlarımı evden yapıyorum. Spor salonuna gitmiyorum, evde her şeyim var. Bu yüzden sadece balkonuma yürüyorum ve antrenmanlarımı yapabiliyorum. Yani, beni çok etkilemedi. Bu yoğun sezon sonundan sonra, tabii ki birkaç hafta ara verdim ve antrenman yapmadım. Sonrasında da tekrar başladım. Temelde, COVID ilk başladığındaki gibi yaptım, çünkü evdeydim ve antrenmanlarıma tekrar başladım.’’

2021 aracı Silverstone’da ilk defa sergilendiğinde, bu sezon için heyecanlanmak istemediğini söylemiştin. Bu doğru bir taktik miydi?

‘’Bu bir taktik değildi, sadece böyle biriyim. Her zaman böyle oldum. Ben rahat bir insanım. ‘Yaşayıp göreceğiz’ tutumum var. Bu yüzden, bence birçok insan çok konuşuyor ancak bence asıl olan pistte performansımızı göstermek. Araca binmeden önce her şeyi iyi yapmış olabilirsiniz ancak pistte rekabetçi olabilmemiz önemli. Geçen yıldan sonra aracı geliştirmek için çok çalıştık. Yani bunun [araç hakkında yaptığım açıklamanın] arkasında bir şey yoktu.’’

Bu yıl daha çok yol tutuşu istediğini ve aracın sürüşünün kolay olmadığını söyledin. Yol tutuşunu yakaladın mı?

‘’Bunu söylemek koşullardan dolayı hâlâ zor. Ancak asıl göze çıkan şey, aracın tahmin edilebilirliği oldu. Bu da, testlere başlamak ve araçta bir şeyler denemek için iyi bir yol. Şu andan itibaren, önemli olan hafta sonları ne kadar rekabetçi olacağımızı görmek olacak. Tabii ki birçok şey değişti. Bu yüzden, aracımızı geçen yılın aracıyla kıyaslamak zor. Taban değişiklikleri olduğu gibi, lastiklerimiz de değişti. Yol tutuşu asla geçen yılla aynı olmayacak. Ancak evet, araçla ilgili olumlu hislerim var.’’

[Testlerde] İlk sabah attığın yarım spin nasıl yaşandı? Aklından, ‘belki de geçen yıla göre daha zordu?’ diye düşündün mü?

‘’Hayır, sadece ayarları deniyorduk ve aracın dengesini bulmaya çalışıyorduk. Aynı zamanda rüzgar da vardı. Çok rüzgarlı bir gündü ve rüzgar yedik. Söylediğiniz gibi bir yarım spindi ve hiçbir şey olmadı.''

Bahreyn biraz uç bir pist, testlerde yeni aracın nasıl hissettirdiğini ne kadar göze aldınız?

‘’Yani, evet bu farklı bir pist. Asfalt çok zordu. Pistte çok yol tutuşu olmadığını hissettik. Ancak tabii ki rüzgar ve sıcaklık göz önüne alındığında, bu aracın dengesini bulmak için kolay bir pist değil. Fakat testlerimiz genel olarak iyi geçti. Bundan dolayı mutluyum.’’

Geçen sezonki araçta asla özgüven eksikliği hissetmediğini söylemiştin. Araçta ne tür hislerin eksikti? Eğer araç daha tahmin edilebilirse, ne daha iyi hissettiriyor?

‘’Şu anda eksik olan bir şey yok. Yani, daha yarışmadık ancak bir sürücü olarak hızlı gitmek istersiniz. Daha fazla yol tutuşu istersiniz, daha fazla ön lastik tutuşu, arka lastik tutuşu istersiniz. Ancak göreceğiz. Testlerde hızlıydık fakat hızlı olacağımızın garantisi yok. Diğerlerinin neler yapacağını bilemezsiniz.’’

Yeni bir takım arkadaşıyla çalışmak nasıl?

‘’Yani, şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Onu yıllardır padoktan tanıyorum. İyi birisi.’’

Red Bull’daki dördüncü takım arkadaşın, diğer sürücünün nasıl sürdüğünü önemsiyor musun?

‘’Takımdaki biri olarak, tabii ki önemsiyorum çünkü alabildiğimiz kadar puan almak isteriz. Kendi açımdan bakarsam, ben de en iyi sonucu denemeyi ve alabileceğim kadar puan almak isterim.’’

2016’ya dönersek ve kariyerini düşünürsek, neleri farklı yapardın?

‘’Daha çok tecrübe kazanıyorsunuz ve her şey doğal olarak daha kolay hale geliyor. Aracı daha fazla anlıyorsunuz, özellikle aynı takımda kaldığınızda, takımda işlerin nasıl ilerlediğini öğreniyorsunuz. Kişisel olarak büyüyorsunuz ve bu doğal, sadece yaş alıyorsunuz. Ancak genel olarak ben hâlâ aynı kişiyim.’'

Bir sürücü olarak daha komple hissediyor musun? Yoksa hâlâ bazı alanlarda gelişmen gerekiyor mu?

‘’Bu, F1’i ve F1 aracını genelde anlamakla ilgili. Sürüşünüz, bazı durumlarla baş etmeniz, yarışın başlangıcı olup olmaması, bu tür şeyler bu tür şeyleri daha sık yaptıkça, daha iyiye gidersiniz. Bu normal bir şey. Çünkü Formula 1’deki ilk yılınızı, altıncı/yedinci yılınızı kıyaslarsınız, doğal olarak daha iyi bir sürücüsünüzdür.’’

Şu anda Red Bull’da daha iyi bir lider misin? Liderliği öğrendin mi?

‘’Bence ilk yılınızda lider olamazsınız çünkü çaylaksınız. Kimse lider olmanızı beklemiyor. Bence daha çok bir dinleyicisiniz ve her şeyi öğreniyorsunuz. Neyin sizin için iyi olduğunu ve pistte neleri kullanabileceğinizi öğreniyorsunuz. Ancak tabii ki, yıllar boyunca aracı anlamanız gerekiyor. Ne istediğinizi biliyorsunuz ve belirli bir yolda gitmek daha kolay.’’

Geçtiğimiz yıl, Mercedes’in hızı göz önüne alındığında, ikinci olmaktan mutlu olduğun anlar vardı, örneğin İngiltere Grand Prix’si. Sonrasında ise, Bahreyn GP’de olduğu gibi, ikinci olmaktan mutsuz olduğun yarışlar oldu. Bu doğru mu, zihniyetiniz değişti mi?

‘’Bence yılın sonunda da Mercedes dominant araçtı. Ancak tabii ki, biraz daha yakındık. Hiçbir zaman olanları kabul edip, bir şeylere razı olmuyorum. Tabii ki gerçekçi olmak zorundasınız ve araçları çok dominant olduğunda, bir şey yapamıyorsanız, elinizdeki pozisyonu kabul edersiniz. Fakat eğer aranızda yüzdelik veya ondalık saniyeler varsa, tabii ki daha fazlasını istersiniz. Ancak, araçları o kadar dominanttı ki bazı zamanlarda geçmek imkansızdı. Her zaman denedim ve en iyi performansımı verdim. [Geçtiğimiz sezon] Bahreyn’deki ilk yarışta bile onların aracı daha hızlıydı ama üzerlerindeki baskıyı artırarak, işleri onlar için zorlaştırmaya çalıştım.’’

Basın konferansına gelip, üçüncülük sandalyesinde oturduğun anlar vardı ve bu sandalyeyi saklamakla ilgili şaka da yaptın. Sürekli ikinci ve üçüncü olmak nasıl bir histi?

‘’Durum bundan ibaret. Onların iyi bir aracı vardı ama ben de kendi aracımızdan en iyisini almaya çalıştım. Eğer üçüncü olduysam, üçüncü olduğum gerçeğini kabullenirim. Bunu kabul etmezseniz, çok sinirlenirsiniz ve her hafta sonunu böyle geçirmek keyifli olmazdı. Yapmam gerekeni yaptım. Yine de onlara yakın olup, işleri onlar için zorlaştırmayı denedim.’’

2020’de Mercedes’e sürekli olarak yaklaşabilen tek pilot sendin. Neler öğrendin? Herhangi bir zayıflık gözledin mi?

‘’Evet, her takımın zayıflıkları vardır. Genelde bakarsanız, sadece daha hızlı bir araca sahip olduğumuza emin olmalıyız, sonrasında her şey daha kolay olacaktır. Eğer önde başlarsanız ve daha iyi bir aracınız varsa, puan toplamak daha kolay olacaktır. Bu üzerinde çalışmamız gereken şey. Eğer hızlı bir aracımız olursa, takım olarak çok güçlüyüz. Red Bull'da bir zayıflık görmüyorum. Sadece hızlı bir aracımız olduğuna emin olmalıyız.’’

Bir YouTube videosunda, Formula 1’in sen geldiğinde sürücülerin yaşı konusundaki kuralı değiştirdiğini söyledin. Ancak Lewis kariyerinin sonuna geliyor ve bir noktada şampiyonluk serisi bitecek. Senin için Hamilton’u yenen veya onun dönemini bitiren bir pilot olarak tarihe geçmek ne kadar önemli?

‘’Benim için hangi sürücüyle mücadele ettiğim önemli değil. Bence Formula 1’de birçok iyi sürücü var. Bazıları diğerlerinden daha fazla şampiyonluk kazandı, bazıları ise hiçbir şey kazanmadı. Fakat şansın da buna etkili olduğunu düşünüyorum. Sporda dünya şampiyonları var, ancak bu onların, kendi zamanlarındaki tek harika sürücüler olduğu anlamına gelmiyor. Sadece şansa ihtiyacınız var, doğru takımda, doğru yerde olmanız ve takımın da dominant olması gerekiyor. Bu her zaman gerçekleşemez. Normalde, bir takımda iki büyük sürücüyü yan yana koymazlar. Bu işler böyledir. Bu yüzden ‘umarım yakın zamanda şampiyonada yarışabilecek bir pozisyonda olabilirim’ diye düşünürsünüz. Bu bir şampiyonluk olsa da, yedi şampiyonluk olsa da, takımınızın ne kadar süre dominant kaldığına bağlı.’’