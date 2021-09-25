Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"

Verstappen, motor değişikliği nedeniyle aldığı grid cezasının ardından, Rusya'daki heyecanlı sıralama turlarının bir parçası olamadı.

Hollandalı pilot, sıralama turlarına katıldı ancak sadece iki tur atmasının ardından garaja geldi ve seansı bıraktı.

Heyecanlı sıralama turlarında pole pozisyonu Lando Norris'in olurken, Red Bull pilotu bunu TV'den seyretmek zorunda kaldı.

Yine de Verstappen, aldıkları kararın doğru olduğu görüşünde.

Verstappen şöyle dedi: "Nasıl olsa sondan başlayacağım, bu yüzden malzeme tasarrufu yapmak çok daha mantıklıydı."

"Bugün daha fazla tur atmak benim için anlamsızdı çünkü yarın kuru zeminde geçecek. Aldığımız tahminlere göre yarışın kuru geçeceği kesin."

"Bu nedenle bugün almadan, sahip olduğumuz parçaları tasarruflu şekilde kullanmak daha faydalıydı."

Verstappen şimdi gerilerden başlayacağız için başlangıçta pozisyon kazanmak durumunda kalacak.

Bu konuda genç pilot, "Araç ayarları konusunda kendimize çok güveniyoruz. Bu, büyük ölçüde yol tutuş seviyesine bağlı olacak ama bence iyi durumda olacağız."

"Burada geçiş yapmanın kolay olmayacağını biliyoruz. Orta gruba baktığımızda, bize oldukça yakın görünüyorlar ancak puan almaya çalışacağız."

"Pozisyon tahmininde bulunmak zor çünkü birçok şey olabilir. Yarının nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.