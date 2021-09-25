Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı" Sonraki / Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının ilk bölümünde sadece birkaç tur atma kararlarını destekliyor.

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"

Verstappen, motor değişikliği nedeniyle aldığı grid cezasının ardından, Rusya'daki heyecanlı sıralama turlarının bir parçası olamadı.

Hollandalı pilot, sıralama turlarına katıldı ancak sadece iki tur atmasının ardından garaja geldi ve seansı bıraktı.

Heyecanlı sıralama turlarında pole pozisyonu Lando Norris'in olurken, Red Bull pilotu bunu TV'den seyretmek zorunda kaldı.

Yine de Verstappen, aldıkları kararın doğru olduğu görüşünde.

Verstappen şöyle dedi: "Nasıl olsa sondan başlayacağım, bu yüzden malzeme tasarrufu yapmak çok daha mantıklıydı."

"Bugün daha fazla tur atmak benim için anlamsızdı çünkü yarın kuru zeminde geçecek. Aldığımız tahminlere göre yarışın kuru geçeceği kesin."

"Bu nedenle bugün almadan, sahip olduğumuz parçaları tasarruflu şekilde kullanmak daha faydalıydı."

Verstappen şimdi gerilerden başlayacağız için başlangıçta pozisyon kazanmak durumunda kalacak.

Bu konuda genç pilot, "Araç ayarları konusunda kendimize çok güveniyoruz. Bu, büyük ölçüde yol tutuş seviyesine bağlı olacak ama bence iyi durumda olacağız."

"Burada geçiş yapmanın kolay olmayacağını biliyoruz. Orta gruba baktığımızda, bize oldukça yakın görünüyorlar ancak puan almaya çalışacağız."

"Pozisyon tahmininde bulunmak zor çünkü birçok şey olabilir. Yarının nasıl gideceğini göreceğiz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"

Önceki haber

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"

Sonraki haber

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

3 s
2
Formula 1

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"

53 dk
3
Formula 1

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"

1 s
4
Formula 1

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"

28 dk
5
World Superbike

Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi

3 s
Son Haberler
Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"
F1

Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"

3dk
Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"
F1

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"

28dk
Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"
F1

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"

53dk
Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"
F1

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"

1 s
Sainz: "Kuru zemin lastikleriyle bir şans elde edebileceğimizi biliyordum"
F1

Sainz: "Kuru zemin lastikleriyle bir şans elde edebileceğimizi biliyordum"

2 s
Son Videolar
2021 Rusya Grand Prix'si gridi 01:05
Formula 1
1 s

2021 Rusya Grand Prix'si gridi

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler 00:45
Formula 1
15 Eyl 2021

Formula 1: Yas Marina pistindeki yenilikler

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim" Rusya GP
Formula 1

Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı! Rusya GP
Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

Sochi F3 yarışı da iptal edildi Rusya GP
Formula 1

Sochi F3 yarışı da iptal edildi

Çok Okunanlar Bugün

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!
Formula 1 Formula 1

Rusya GP: Heyecan dolu son bölümde Norris pole pozisyonunu aldı, Mercedes geride kaldı!

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"

Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi
World Superbike World Superbike

Superbike 1. yarışı, SSP300'de yaşanan korkunç kaza nedeniyle iptal edildi

SSP300'de kaza yapan Dean Berta Viñales hayatını kaybetti
World Superbike World Superbike

SSP300'de kaza yapan Dean Berta Viñales hayatını kaybetti

Sainz: "Kuru zemin lastikleriyle bir şans elde edebileceğimizi biliyordum"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Kuru zemin lastikleriyle bir şans elde edebileceğimizi biliyordum"

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!
Supersport Supersport

Kenan Sofuoğlu, Supersport'a dönüşünde göz doldurdu!

Son Haberler

Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Kolayca son bölüme kalabilirdim"

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Lewis'in yaptığı kaza, griddeki yerine etki etmedi"

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Risk almanın anlamı yoktu"

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.