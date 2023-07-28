Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"
Red Bull pilotu Max Verstappen, en hızlı turu attığı Belçika GP sıralama turlarının ardından mutlu olduğunu söylüyor.
Hollandalı pilot, sıralama turlarının ikinci bölümünde az daha eleniyordu. Fakat son bölümde çok iyi bir ikinci tur çıkararak 0.8 saniye gibi büyük bir farkla en hızlı isim oldu.
Ancak aldığı beş sıra grid cezasından ötürü pazar günkü yarışa altıncı başlamak durumunda kalacak.
Seansın ardından konuşan Verstappen, risk almak durumunda kaldığını ve bunun da kendisine en hızlı turu getirdiğini söyledi.
Verstappen şöyle konuştu: "Sıralama turları çok yakındı. Şartlar çok zorluydu, pist çok çabuk kuruyordu."
"Q2'deki son turumda daha fazla zorlayacak güvene sahip değildim. Bu açıdan 10. olduğum için çok cidden çok şanslıydım."
"Q3'te iki lastik setimiz vardı ve biraz daha zorlayabileceğimizi, biraz daha fazla risk alabileceğimizi biliyorduk."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Biz de son turda bunu yaptık. Tekrar pole pozisyonunda olmak harika... Pazar günü ceza nedeniyle geride başlamam gerekeceğini biliyorum ama bugün yapabileceğimizin en iyisini yaptık."
Verstappen, pistin durumuyla ilgili şöyle dedi: "Sanırım ikinci sektör hâlâ biraz ıslaktı. Bazı virajlarda tek bir kuru hat vardı ve normalden farklı gitmemiz gerekiyordu. Yine de her şey kendimize güvenmekle ilgiliydi."
"Daha fazla tur zamanı elde etmek için son turda her şeyi riske atmak gerekiyordu."
"Aracın hızlı olduğunu biliyoruz ve bence bugünkü zorlu koşullarda bile bunu tekrar gösterebildik."
Verstappen, hedefinin galibiyet olduğunu gizlemiyor.
"Geçen yıl daha fazla ceza almıştım ama yine de yarışı kazanmıştık. Yani Pazar günkü hedefimiz hâlâ bu."
"Yine de önce yarın havanın nasıl olacağını ve ne tür bir yarış olacağını görelim."
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