Verstappen, Ricciardo'nun "direksiyon tasarımını" kopyalamış
Max Verstappen, Daniel Ricciardo ile takım arkadaşı olduğu günden bu yana aynı kask tasarımıyla yarıştığını açıkladı.
Max Verstappen, 2016'dan beri Daniel Ricciardo'nun direksiyon tasarımıyla sürüş yapıyor.
Hollandalı pilot bu tasarımdan memnun olduğunu ve bu nedenle tasarımı eski takım arkadaşından kopyaladığını söyledi.
Verstappen yıllar içinde ekranda bazı değişiklikler yaptı ama bunlar küçük şeylerdi.
Hollandalı pilot RB20'nin tanıtımı sırasında NU.nl'ye yaptığı açıklamada, "Yıllar içinde direksiyon biraz geliştirildi ama tasarım esas olarak aynı."
"Direksiyonun ve diğer her şeyin çalışma şeklinden memnunsanız, çok fazla ayar yapmanıza da gerek kalmıyor."
"Sekiz yıl önce Red Bull'a geçtiğimde, esasen bu tasarımı Daniel'den devraldım ve ondan sonra pek bir şey değişmedi."
Daniel Ricciardo, Racing Bulls
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Bir takıma geldiğinizde, bir süredir orada olan takım arkadaşınızın sahip olduğu şeye bakarsınız ve onunla başlarsınız."
"Ben de her şeyi kopyaladım." dedi.
Direksiyon yıllar içinde biraz değişti ama bunun başlıca nedeni ekranın kalitesinin artması ve artık geç saatlerdeki yarışlar için karanlık bir moda geçilmesiydi.
Renault'dan Honda'ya geçiş süreci de direksiyonu biraz değiştirdi ama çok değil.
Verstappen, "Elbette motor tedarikçisi değiştirdiğimiz vakit bazı şeyler değişti." dedi.
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