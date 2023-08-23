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Verstappen: "Ricciardo'nun ayrılmasını hiç istemedim"

Max Verstappen, Daniel Ricciardo'nun yeniden Red Bull bünyesinde yarışmasından memnun ve gelecekte birlikte çalışmaya açık.

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, bu yılın başında yedek pilot olarak Red Bull'a geri dönmüş ve takım simülatöründe çalışmaya başlamıştı.

Avustralyalı sürücü, Nyck de Vries'in takımdan gönderilmesinin ardından AlphaTauri ile pistlere geri döndü.

Ricciardo'nun eski takım arkadaşı ve yakın dostu Max Verstappen, Avustralyalı sürücü hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

De Vries'in ayrılığı ve Ricciardo'nun gelişi hakkında yorum yapması istendiğinde çifte dünya şampiyonu şöyle dedi: "Daniel ile epeyce konuştuk."

"Aracımızı kullandıktan sonra çok heyecanlı olduğunu görebiliyordum. Daniel'in tekrar gridde ve ailenin içinde olması elbette harika."

"Tabii ki diğer taraftan Nyck ile de iyi arkadaşız, bu yüzden onun gidişini görmek üzücü. Maalesef bu dünyada işler böyle yürüyor."

"Sürücüler arasında herhangi bir kırgınlık olduğunu sanmıyorum çünkü bu işler böyle yürüyor. Hayatınıza devam etmelisiniz. Dışarıda bir sürü başka fırsat var."

"Bu yarış dünyası sadece Formula 1'den ibaret değil. Eminim herkes, her zamanki gibi kendi ayakları üzerinde durabilir. Sadece yolunuza devam etmeniz gerekiyor."

"Daniel için bu fırsat yeniden ortaya çıktı ve yarışmaya hazır olduğunu düşünüyorum."

Verstappen, gelecekte Ricciardo ile takım arkadaşı olmaya açık olduğunu da söyledi.

"Onun gitmesini hiç istemedim. Çok iyi anlaştığımızı biliyoruz. Daniel şu anda bulunduğu yerde başarılı olursa, o zaman elbette geri dönme fırsatı olacak."

"Yani dürüst olmak gerekirse her şey açık."

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