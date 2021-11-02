Verstappen: “Ricciardo ile karşılaştırılmak adil değildi”

Bu ikili, 2016’daki ilk yarışların ardından Verstappen’in Toro Rosso’dan Red Bull’a geçmesinin ardından takım arkadaşı olmuştu.

Ricciardo, 2016 ve 2017’de Verstappen’den daha fazla puan topladı ancak 2018’de durum tersine döndü.

Sonuç olarak Ricciardo, 2019’da Renault’ya geçti. Takım patronu Christian Horner, Avustralyalı sürücünün savaştan kaçtığını belirtirken, Ricciardo bunu yalanladı.

Verstappen’in sonraki takım arkadaşları ise genel olarak kendisine ayak uyduramadı. Hollandalı sürücü, Ricciardo’yla geçirdiği süre boyunca kendisini geliştirdiğini ve şu anda karşılaştırma yapmanın zor olduğunu düşünüyor.

GP Racing’e konuşan Verstappen, “Sonuç olarak daha iyi hale geldiğimi düşünüyorum. Çünkü artık daha tecrübeliyim. Bu yüzden, bu konuda karşılaştırma yapmanın zor olduğunu düşünüyorum.”

“Elbette o zamanlarda Daniel biraz daha tecrübeliydi. Ancak son yıllarda ben de çokça tecrübe kazandım. Başlarda elbette oldukça yeniydim ve yarış aracı tecrübem yoktu. Çünkü kartingden sonra sadece F3’te bir sene geçirdim. Sonrasında Toro Rosso ile bir sene geçirip Red Bull’a geçtim.”

“Ve kesinlikle büyük sıçramanın orada başladığını düşünüyorum, ki bunun F1 kariyerindeki ilk beş yılda doğal bir süreç olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Verstappen ile Ricciardo hâlâ iyi anlaşıyor gibi görünüyorlar ve yarış hafta sonlarında birçok kez sohbet ettikleri görülüyor.

Verstappen bu sezon ilk şampiyonluğu için Lewis Hamilton’la savaşırken, Red Bull’dan ayrıldıktan sonraki ilk galibiyetini bu sezon Monza’da alan Ricciardo şampiyonada sekizinci sırada yer alıyor.