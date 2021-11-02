Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / F1, ıslak zeminde yarışmak için araştırmalara başladı
Formula 1 Haberler

Verstappen: “Ricciardo ile karşılaştırılmak adil değildi”

Ekleyen:
, Editör

Max Verstappen, elde ettiği deneyiminin artmasının, Red Bull’da daha da hızlanmasını sağladığını ve böylece Daniel Ricciardo ile o dönemde karşılaştırılmasının adil olmadığını düşünüyor.

Verstappen: “Ricciardo ile karşılaştırılmak adil değildi”

Bu ikili, 2016’daki ilk yarışların ardından Verstappen’in Toro Rosso’dan Red Bull’a geçmesinin ardından takım arkadaşı olmuştu.

Ricciardo, 2016 ve 2017’de Verstappen’den daha fazla puan topladı ancak 2018’de durum tersine döndü.

Sonuç olarak Ricciardo, 2019’da Renault’ya geçti. Takım patronu Christian Horner, Avustralyalı sürücünün savaştan kaçtığını belirtirken, Ricciardo bunu yalanladı.

Verstappen’in sonraki takım arkadaşları ise genel olarak kendisine ayak uyduramadı. Hollandalı sürücü, Ricciardo’yla geçirdiği süre boyunca kendisini geliştirdiğini ve şu anda karşılaştırma yapmanın zor olduğunu düşünüyor.

GP Racing’e konuşan Verstappen, “Sonuç olarak daha iyi hale geldiğimi düşünüyorum. Çünkü artık daha tecrübeliyim. Bu yüzden, bu konuda karşılaştırma yapmanın zor olduğunu düşünüyorum.”

“Elbette o zamanlarda Daniel biraz daha tecrübeliydi. Ancak son yıllarda ben de çokça tecrübe kazandım. Başlarda elbette oldukça yeniydim ve yarış aracı tecrübem yoktu. Çünkü kartingden sonra sadece F3’te bir sene geçirdim. Sonrasında Toro Rosso ile bir sene geçirip Red Bull’a geçtim.”

“Ve kesinlikle büyük sıçramanın orada başladığını düşünüyorum, ki bunun F1 kariyerindeki ilk beş yılda doğal bir süreç olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Verstappen ile Ricciardo hâlâ iyi anlaşıyor gibi görünüyorlar ve yarış hafta sonlarında birçok kez sohbet ettikleri görülüyor.

Verstappen bu sezon ilk şampiyonluğu için Lewis Hamilton’la savaşırken, Red Bull’dan ayrıldıktan sonraki ilk galibiyetini bu sezon Monza’da alan Ricciardo şampiyonada sekizinci sırada yer alıyor.

 

paylaşım
yorumlar
F1, ıslak zeminde yarışmak için araştırmalara başladı
Önceki haber

F1, ıslak zeminde yarışmak için araştırmalara başladı
Yorumları görüntüle
Cem Özel Daha fazlası
Cem Özel
Domenicali: “COTA, F1’de kalmayı hak ediyor”
Formula 1

Domenicali: “COTA, F1’de kalmayı hak ediyor”

Wolff: “Horner, bir Hollywood oyuncusu gibi davranıyor”
Formula 1

Wolff: “Horner, bir Hollywood oyuncusu gibi davranıyor”

Wolff, son yarışta Senna-Prost tarzı bir kaza bekliyor
Formula 1

Wolff, son yarışta Senna-Prost tarzı bir kaza bekliyor

Son Haberler

Verstappen: “Ricciardo ile karşılaştırılmak adil değildi”
Formula 1 Formula 1

Verstappen: “Ricciardo ile karşılaştırılmak adil değildi”

F1, ıslak zeminde yarışmak için araştırmalara başladı
Formula 1 Formula 1

F1, ıslak zeminde yarışmak için araştırmalara başladı

Raikkonen: "Mexico City'de puan almak istiyoruz"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Mexico City'de puan almak istiyoruz"

Sainz: "Leclerc'le olan ilişkim daha iyi olamazdı"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Leclerc'le olan ilişkim daha iyi olamazdı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.