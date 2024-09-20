Verstappen: "Ricciardo 'herkesin hayal ettiği' bir F1 kariyerine sahip"

Daniel Ricciardo gelecek sezon Formula 1'de kalıp kalmayacağını öğrenmeye hazırlanırken Max Verstappen Avustralyalı eski takım arkadaşını övdü.

Red Bull'un, 35 yaşındaki Ricciardo'nun gelecek sezon için kardeş takım RB tarafından tutulup tutulmayacağı ve Yuki Tsunoda ile partnerliğe devam edip etmeyeceği konusunda bir karar vermesi bekleniyor.

Geçen yıl Ricciardo'nun kırık bileğiyle yarış dışı kaldığı dönemde onun yerini dolduran Liam Lawson da bu koltuk için yarışıyor.

Ricciardo'nun Red Bull patronu Christian Horner'ın tam desteğine sahip olduğu anlaşılıyor. Ancak Avustralyalı pilot bu inancın karşılığını pistteki performansıyla veremedi.

Ricciardo'nun içinde bulunduğu durum sorulduğunda Verstappen, sekiz kez GP kazanan pilot için bir veda konuşmasına benzeyen şifreli bir yanıt verdi.

Verstappen şöyle söyledi: “Daniel harika bir adam. Bence harika bir Formula 1 pilotu olduğunu kanıtladı. O benim arkadaşım. Ve bu tür bir pozisyonda olmak asla hoş değil. Ama öte yandan, kendisi için üzülmesine gerek olduğunu düşünmüyorum.”

“Bazen kariyerinizin belirli aşamalarında işler istediğiniz gibi gitmeyebilir ama yine de herkesin hayatında hayal edebileceğinden çok daha fazlasını başarmışsınızdır.”

Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

“Diyelim ki bu son yarışınız ya da başka bir şey olsa bile, geriye dönüp baktığınızda pek çok insanın başaramayacağı harika bir şey başarmış olursunuz ve başka bir şey yaparsınız.”

“Yani neden olmasın? Birçok başka yarış serisi var ya da belki de çiftlikte biraz rahatlayabilir. Eğlenebilir.”

“O harika bir adam. Yani benim için burada olmayı hak edip etmemek önemli değil. Birçok insan burada olmayı hak ediyor. Bazıları burada olmayı hak etmiyor. Sporun her türünde hayat böyledir. Bu işler böyle yürür.”

Bu arada Ricciardo, McLaren'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından kovulduktan sonra RB ile F1'e döndüğünden beri yarışlarda gerçek potansiyelini gösteremediğini söyledi.

Ricciardo şöyle söyledi: “Kesinlikle ortalarda olmayı istemiyorum. Ancak geriye dönüp yılıma bakıyorum ve evet, bana Ocak ayında bir yılın nasıl geçeceğini sorsaydınız, daha iyi geçmesini beklerdim.”

“Ama bu gerçekten bir eksiklikten kaynaklanmıyor, bu yıl gerçekten her şeyimi ortaya koyduğumu hissettim. Ve tamam, bazen sonuç istediğiniz ya da umduğunuz gibi olmuyor ya da her zaman harcadığınız çabanın karşılığını vermiyor. Ama bu sporun doğası.”

“Her zaman aynaya bakacağım ve mümkün olduğunca eleştirel olmaya çalışacağım. Keşke bu yıl biraz daha istikrarlı olabilseydim. Ama dürüst olmak gerekirse, McLaren döneminden sonra spora geri döndüğümde, daha çok hız arıyordum ve kendime hâlâ bu adamlarla önde yarışabileceğimi kanıtlamak istiyordum.”

“Ve böyle anlar da oldu. Açıkçası, her hafta sonu bunu yapabilmeyi isterdim ancak orta sıra mücadelesinde bunu yapmanın da zor olduğunu düşünüyorum.”