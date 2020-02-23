Verstappen: "Ricciardo en hızlılardan birisi"

Ricciardo ve Verstappen, Red Bull'da neredeyse 3 tam sezon takım arkadaşlığı yaptılar. İki sürücünün pist üstünde 2016 Malezya GP ve bu seneki Azerbaycan GP gibi yarışlarda pist üstünde sert mücadeleleri ve kazaları olsa da, pist dışında ikilinin ilişkisinde sıkıntı yaşanmadı.

Ricciardo 2018 sonunda takımdan ayrılıp, orta grupta mücadele eden Renault'ya geçti ve buradaki ilk yılında hiç podyuma çıkamadı.

The Age tarafından, Ricciardo'nun geçen sene Mercedes, Ferrari ve Red Bull pilotlarının domine ettiği yani mümkün olan 63 podyumun 60'ını kazandığı bölümde olmamasının Formula 1 için kötü mü olduğunun sorulması üzerine Verstappen, Avustralyalı sürücünün hızına dikkat çekti.

Verstappen, "Sporun daha iyi bir yerde olup olmadığı önemli değil. Daniel önlerde mücadele edebiliyor olsaydı, onun için daha iyi olurdu."

"Daniel çok gülümsüyor ve gerçekten çok mutlu bir adam ama sanırım yarış kazanıp podyumda olsaydı daha da fazla gülümserdi. Daniel'i tanıyorum, o çok hızlı bir pilot, bu yüzden geçen yılın onun için hiç de kolay olmadığını hayal edebiliyorum."

"Onu Lewis Hamilton gibi biriyle karşılaştırmak çok zor, çünkü gerçek bir karşılaştırma yapamazsınız. Ancak Daniel, birlikte yarıştıkları yılda Sebastian Vettel'den daha hızlıydı. Ayrıca ben de çok hızlı bir adam olduğunu bilecek kadar onunla yarıştım."

"Red Bull'a ilk katıldığımda çok deneyimsizdim ve geride kalan yıllarda takımla daha güçlü ve takıma daha bağlı hale geldim. Ama o kesinlikle iyi bir takım arkadaşıydı çünkü birbirimizi çok zorladık."

"Bu, takım için çok iyiydi, çünkü o 0.1 bir saniyelik zamanı bulmak için birbirimizle savaşmaya çalışıyorduk ve bu nedenle tüm takım ateşlenmişti."

"Onunla çalışmak güzeldi ve o dönemden çok hoşlandım." dedi.

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