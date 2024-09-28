Verstappen: "Ricciardo büyük bir pilot olarak anılacak"
Max Verstappen, eski takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun büyük pilot olarak hatırlanmayı hak ettiğini söyledi.
Verstappen, Daniel Ricciardo'nun VCARB'deki koltuğunu kaybetmesi üzerine, eski takım arkadaşına övgüde bulundu.
Singapur Grand Prix'sinin ardından, Ricciardo’nun yerine Liam Lawson'ın sezon sonuna kadar yarışacağı açıklanmıştı.
Bu değişikliğin ardından Formula 1'de sekiz yarış galibiyeti bulunan Ricciardo’nun, kariyerinin sonuna geldiği konuşuluyor.
Verstappen, eski takım arkadaşı hakkında şunları söyledi: "Gerçekten harika bir adam. Her zaman iyi bir ilişkimiz vardı. Takımda sportif bir rekabetimiz oldu ama o büyük bir pilot ve harika bir insan olarak hatırlanacak."
"Harika bir karakteri var, onu sevmeyen biri bulmak çok zor bence. Birkaç yıl sonra burada olmadığımda, birlikte geçirdiğimiz yıllara bakıp bir bira içeceğiz."
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