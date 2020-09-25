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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"

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Verstappen: "Renault'yu sıralama turlarında mağlup etmek zor olacak"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull F1 pilotu Max Verstappen, Rusya'daki ilk günün ardından verdiği demeçte özellikle tek turda üçüncü olmalarının çok zor olduğunu ve Renault'nun çok güçlü göründüğünü söyledi.

Red Bull pilotu Max Verstappen, ilk antrenman seansında üçüncü en hızlı zamanı yapsa da, ikinci seansta yedinci olabildi.

Diğer tarafta Red Bull pilotu Daniel Ricciardo, ilk seansta ikinci ve ikinci seansta üçüncü olmayı başardı.

Seansın ardından konuşan Verstappen şunları söyledi: "Evet, genel olarak bu pistin bizim için en iyisi olmadığını biliyoruz. Ama aynı zamanda farklı yere basma gücü seviyeleri deniyoruz ve en iyi seçeneğin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. İkinci seansta daha iyi olabilirdik, ama dediğim gibi farklı şeyle deniyorduk. Bazıları çalıştı, bazıları çalışmadı. Bu yüzden yarın için fikir ediniyoruz."

"Açık konuşmak gerekirse sıralama turlarında üçüncü almak zor olacak. Yarışta biraz daha rekabetçi görünüyoruz. Bu yüzden bundan memnunum, ama evet, üçüncü olabileceğimizden emin olmak için yapmamız gereken şeyler var."

Kendileri için en büyük tehdidin kim olduğu sorusuna Verstappen, "Açık konuşmak gerekirse Renault. Bugün şimdiye kadar çok rekabetçi göründüler ve diğerlerinin nasıl olduğunu bilmek zor. Bence her şeyden önce kendimize bakmalıyız ve yere basma gücü ayarlarını doğru şekilde ayarlamalıyız. Aracın dengeli olduğundan emin olmalıyız. Eminim sıralama turları çok yakın olacak. Ama mücadelede olabileceğimize eminim." yanıtını verdi.

Alex Albon ise ilk ona girememesinin ardından şunları ekledi: "Bakılması gereken bazı veriler var. Max'le farklı şeyler denedik. Umarım iyi bir şey bulabiliriz."

"Elbette zor olacağını biliyorduk. Orta gruptaki takımlar geçen yıldan bu yana büyük adımlar attılar ve bu yüzden mücadele çok yakın."

"Araç bugün kısa sürüşlerde kötü değildi. Sadece herkes çok hızlı. Ödevlerimizi yapmalı ve bu küçük şeyleri nereden bulabileceğimizi görmeliyiz."

"Uzun sürüşlere bakmadım ama o kadar etkileyici olduğunu sanmıyorum. Dürüst olmak gerekirse, böyle bir pistte önemli olan şey lastiklere bakmak. Burada gerçekten iyi bir dengeye ihtiyacınız var, bu yüzden kısa sürüşlerde iyiyseniz, uzun sürüşlerde de iyi olursunuz ve biz her ikisinde de biraz geride kalıyoruz."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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