Verstappen: "Rekorlar umurumda değil, 40 yaşına kadar yarışmak istemiyorum"

Max Verstappen bir basın toplantısında küfür ettiği için FIA tarafından verilen cezanın ardından ideal bir düzende neler olmasını istediği konusunda net.

Red Bull'un üç kez dünya şampiyonu, Meksika Grand Prix'si öncesinde Reuters'a verdiği röportajda, "Pilotlar daha fazla güce sahip olmalı.”

“Zor bir konu, biliyorum ama bence bu gelecek için, genç pilotlar için çok önemli bir şey.”

“Birçok şey değişse bile ben yaptığım işten memnunum. Eğer mutlu değilsem, bırakırım. Biter.”

“Ancak şu anda Formula 1'e girme hedefleri doğrultusunda çalışan genç çocuklar için asıl öncelik; onlar için durumun olduğundan daha kötüye gitmeyeceğinden emin olmak.” dedi.

Daha fazla güç derken neyi kastettiği sorulduğunda Verstappen şu yanıtı verdi: “Oy hakkı. En azından tartışmaya gerçekten dahil olabiliriz.”

“Yani, ideal olan bu olurdu. Bunun pek olası olmadığını biliyorum ama bu işi takımlara bırakırsanız zaten bir felaket olur çünkü onlar sadece kendileri için konuşurlar.”

Üst üste dördüncü şampiyonluğuna doğru ilerleyen ve kalan beş yarışta McLaren pilotu Lando Norris'in 57 puan önünde yer alan Verstappen, büyük rekorları pek önemsemediğini söylüyor.

Red Bull ile 2028'in sonuna kadar sözleşmesi bulunan Verstappen, sadece eğlenmek istediğini söylerken; geçen ay, FIA’nın küfür konusunda takındığı tutumun Formula 1’den ayrılmasını hızlandırabileceği konusunda hâlâ aynı şekilde düşündüğünü ifade etti.

Verstappen, Fernando Alonso'nun Meksika'da ulaştığı 400 yarışlık kilometre taşını geçmek ya da eski şampiyonluk rakibi ve yedi kez şampiyon Lewis Hamilton gibi 40'lı yaşlarına kadar yarışmaya devam etmek gibi bir arzusu olmadığını da ekledi.

Verstappen, “Artık şampiyonluklar ve yarışlar kazandığıma göre, benim için Formula 1'deki hedeflerim tamamlandı, bu yüzden biraz daha az baskı var.”

“Sekiz şampiyonluk kazanmak ya da galibiyet rekorunu kırmak umurumda değil. Bunu yapabileceğimi biliyorum ama uzun süre doğru takımda olmak için bir bakıma şansa da ihtiyacınız var.”

“Evet, 40 yaşıma kadar devam edebilirim ama bunu istemiyorum.”

“Umarım 80 yaşına kadar yaşarım ve o zaman geriye dönüm baktığımda, 'Tanrım! 40 yıl boyunca yarıştım ve hayatımın 15 güzel yılını ailem ve arkadaşlarımla iyi vakit geçirebilecekken boşa harcadım.' demek istemiyorum.”

“Tamam, belki birkaç şampiyonluk ve yarış daha kazanırsınız ama benim için hayat bununla ilgili değil.

“80 yaşına gelip geriye dönüp baktığımda 'Evet, yarışlarda iyi vakit geçirdim, yapmam gereken her şeyi yaptım, hayatımı sevdim ve hayatımı yaşadım' demek istiyorum. Yapmak istediğim şey bu.” dedi.