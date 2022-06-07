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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Red Bull'un yaşadığı sorun, F1'in DRS'ye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor"

Red Bull sürücüsü Max Verstappen, İspanya'daki DRS sorununun, 2022 araçlarına rağmen F1'in bu sisteme olan ihtiyacını gösterdiğine inanıyor.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Verstappen: "Red Bull'un yaşadığı sorun, F1'in DRS'ye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor"
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Formula 1 bu yıl araç tasarımlarını büyük oranda değiştirmiş ve artık yere basma gücünü taban sayesinde üreterek takibi kolaylaştırmayı hedeflemişti.

Bu sezonun geneline bakıldığında, değişen kurallar sayesinde sürücüler yüksek hızlı virajlarda birbirlerini daha yakından takip edebiliyor ancak bu durum daha fazla geçiş yapabilecekleri anlamına gelmiyor.

Şu anda geçişlerin çoğu DRS sayesinde yaşanıyor ve geçen ayki İspanya GP'de Max Verstappen'in yaşadığı DRS problemi, eğer bu sistem olmasaydı, neler olabileceği konusunda iyi bir simülasyon oldu.

Hollandalı pilot, mevcut araçların karakteristiği nedeniyle, DRS olmadan neredeyse hiç geçiş olmayacağına inanıyor.

Verstappen, "Eğer aracımızda DRS sistemi olmasaydı o zaman sadece bir trenin içerisindeymiş gibi olurduk ve geçiş yapamazdık."

"Bence yaşadığım sorun, durumun ne kadar sinir bozucu ve şu anda DRS'ye ne kadar ihtiyacımız olduğunu gösterdi." dedi.

Verstappen, yeni nesil araçlarda hava koridoru etkisinin azaldığını ve bunun da durumu dengelediğini dile getirdi.

"Biraz daha kolay takip edebiliyorsunuz ancak bir aracın arkasına geçtiğiniz zaman sürüklenme etkisi biraz daha az ve örneğin geçen yılki hava koridoru etkisine sahip değiliz."

"Yani hâlâ 1. virajda geçiş yapabilmek için DRS'ye ihtiyacınız var."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 in 2021 Azerbaijan GP

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 in 2021 Azerbaijan GP

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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