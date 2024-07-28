Verstappen: "Red Bull'un yapması gereken işler var"

Red Bull son yarışlarda tempo anlamında McLaren'ın gerisinde kaldı ve uzun zaman sonra ilk kez arka arkaya üç yarışta galibiyet alamadı.

Bu durum hakkında konuşan Verstappen şöyle dedi: "Bence son beş, altı yarışa bakarsanız, kesinlikle McLaren'in en iyisi olduğunu görürsünüz."

"Bu iyi bir şey çünkü harika bir iş çıkardılar ve bu noktaya gelmeleri gayet adil. Kendi açımızdan yapmamız gereken işler var."

"Yaz arasından sonra da analiz etmemiz gereken birkaç şey var. Birinci yarıştan buraya kadar neler yaptığımıza bakmalıyız."

Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bence mücadele çok yakın. Küçük hatalar yaptığınızda, her şey tamamen değişebilir. Bunu kendi avantajımıza kullanmaya çalışmalıyız çünkü şu anda çok zor bir durumdayız."

"Önümüzde daha pek çok şey ve olabilecek çok fazla şey var. Her hafta sonuna mümkün olan en iyi şekilde hazırlansanız bile bir şeyler sizi gafil avlayabilir."

"Bu yüzden odaklanmalı, sakin kalmalı ve kendinizi geliştirmeye çalışmalısınız."

Perez de takımın özellikle gelişim konusunda biraz kaybolduğuna inanıyor.

"Bence son beş yarışa bakarsak, farklı pist tarzlarında en hızlısı onlardı."

"Kesinlikle yarış temposu açısından güçlüler ve bence bu ara Red Bull için iyi bir zamana denk geliyor çünkü sezonumuzu, takip ettiğimiz yönü anlamalı ve ikinci yarı için durumu değiştirmeliyiz."

"Bence güncellemelerden ziyade dengeyi doğru aralığa getirmek önemli olacak, ana odak noktası bu olacak."

"Ne yaptığımızı görmeli, tam olarak nerede olduğumuzu anlamalı ve getirdiğimiz güncellemelere bakmalıyız. Çünkü son zamanlarda biraz kaybolduğumuzu hissediyorum."