Verstappen: "Red Bull'un yapması gereken işler var"
Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin yapması gereken işler olduğu görüşünde.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Red Bull son yarışlarda tempo anlamında McLaren'ın gerisinde kaldı ve uzun zaman sonra ilk kez arka arkaya üç yarışta galibiyet alamadı.
Bu durum hakkında konuşan Verstappen şöyle dedi: "Bence son beş, altı yarışa bakarsanız, kesinlikle McLaren'in en iyisi olduğunu görürsünüz."
"Bu iyi bir şey çünkü harika bir iş çıkardılar ve bu noktaya gelmeleri gayet adil. Kendi açımızdan yapmamız gereken işler var."
"Yaz arasından sonra da analiz etmemiz gereken birkaç şey var. Birinci yarıştan buraya kadar neler yaptığımıza bakmalıyız."
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Bence mücadele çok yakın. Küçük hatalar yaptığınızda, her şey tamamen değişebilir. Bunu kendi avantajımıza kullanmaya çalışmalıyız çünkü şu anda çok zor bir durumdayız."
"Önümüzde daha pek çok şey ve olabilecek çok fazla şey var. Her hafta sonuna mümkün olan en iyi şekilde hazırlansanız bile bir şeyler sizi gafil avlayabilir."
"Bu yüzden odaklanmalı, sakin kalmalı ve kendinizi geliştirmeye çalışmalısınız."
Perez de takımın özellikle gelişim konusunda biraz kaybolduğuna inanıyor.
"Bence son beş yarışa bakarsak, farklı pist tarzlarında en hızlısı onlardı."
"Kesinlikle yarış temposu açısından güçlüler ve bence bu ara Red Bull için iyi bir zamana denk geliyor çünkü sezonumuzu, takip ettiğimiz yönü anlamalı ve ikinci yarı için durumu değiştirmeliyiz."
"Bence güncellemelerden ziyade dengeyi doğru aralığa getirmek önemli olacak, ana odak noktası bu olacak."
"Ne yaptığımızı görmeli, tam olarak nerede olduğumuzu anlamalı ve getirdiğimiz güncellemelere bakmalıyız. Çünkü son zamanlarda biraz kaybolduğumuzu hissediyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar