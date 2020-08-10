Verstappen, Red Bull'un uyarısına neden karşı çıktığını açıkladı

Verstappen, yarışa sert lastiklerle başladı ve uzun bir ilk bölüm geçirmesinin ardından hem Valtteri Bottas hem de Lewis Hamilton'a karşı avantaj elde ederek galibiyete uzanan isim oldu. Genç sürücünün yarış boyunca lastik yönetimi harikaydı.

Sert lastiklerle yarışa başlayarak alternatif stratejiyi tercih eden Verstappen, ilk bölümdeki ana görevinin lastiklere iyi bakmak olduğunu biliyordu ancak önündeki iki Mercedes'in her geçen tur lastik sorunu yaşamaya başlamasının ardından farkı kapattı ve Mercedes pilotlarının ardına geldi. Bunun üzerine Red Bull, kendi lastiklerine bakması için genç sürücüye geri çekilmesini söyledi.

Verstappen takımın talebi sonrası takım radyosundan "Mercedes sürücülerine yakın olmanın tek yolu, onların arkasında büyükanne gibi oturmamak" yanıtını verdi ve ilk pit stoplara kadar baskıyı sürdürdü.

Yarıştan sonra konuşan Hollandalı sürücü, lastik yönetiminden memnun olduğunu ve Mercedes sürücülerinin acı çektiğini gördüğü için fırsatı değerlendirmek istediğini belirtti.

Verstappen, "Lastiklerimi zaten yönetiyordum ve onların lastikleri tamamen bitmişti, lastiklerindeki bozulmayı görebiliyordum. Ancak bu lastiklerle, özellikle dolu depo ile araç çok ağır olduğu zaman böyle bir şey olması bekleniyordu."

"Ama önceki yarışların tümünde olduğu gibi arkada oturmak istemedim, bu yüzden biraz baskı yapma fırsatım olduğu zaman bunu yapmak istedim, bu yüzden de zorladım."

"Lewis'e 13. virajda çok yakın olduğum zaman tehlikeli bir an vardı, çünkü yol tutuş avantajına sahip olduğumda bile takipte kalmak gerçekten zordu."

"Sonra devam etmelerinin imkansız olduğu noktaya geldiler, bu yüzden pite geldiler ve benim yarışımın başladığı yer burası oldu." dedi.

Verstappen, Bottas ve Hamilton'ı takip ederken kendi lastiklerine zarar vermemek adına ihtiyatlı davrandığını, ancak yarış stratejisini tehlikeye atacak bir sorun olmadığı için Red Bull'un tavsiyelerine karşı çıktığını belirtti.

"Özellikle aracın oldukça iyi olduğunu gördüğüm zaman arkama yaslanmaktan nefret ediyorum. Bazen tersini yapmak biraz intihar gibi olabilir, lastiklerinizi bitirir ve umutsuzca dayanmaya çalışırsınız ancak bugün böyle olduğunu sanmıyorum."

Verstappen, aldığı galibiyetin ardından Valtteri Bottas'ı şampiyonada geride bırakmayı başardı ve artık Hamilton'la arasında 30 puan bulunuyor.