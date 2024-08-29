Verstappen: "Red Bull'un temel sorunu denge"

Monza yarışı öncesinde konuşan Verstappen, bu hafta sonunun nasıl geçeceğine dair çok fazla yorumda bulunmadı.

Red Bull pilotu şöyle dedi: "Zandvoort'ta rüzgar ve yağmurla birlikte bir şeyleri okumak çok zordu fakat artık yeni bir hafta sonundayız."

"Elbette araçta denemek istediğimiz şeyler var ama pist çok farklı."

"Dolayısıyla doğru kararları verebilmek için durumu iyi takip etmemiz etmemiz gerekiyor. Şu anda aracın dengesini iyileştirmek için pek çok şey deniyoruz."

Geçen haftaki performansın takım için bir "alarm" niteliği taşıyıp taşımadığı sorusuna Verstappen, "Buna bir alarm demek istemem. Sadece farklı nedenlerden dolayı bizim için en iyi hafta sonu değildi."

"Aracı istediğimiz gibi çalıştıramadık. Sahip olduğumuz denge sorunları ile aracımız için durumu çok zor hale getirdi."

"Yine de daha fazla performans ve daha iyi denge bulmamız gerekiyor çünkü hâlâ aynı denge sorunlarından şikayet ediyoruz."

"Korelasyonla ilgili bazı problemlerimiz olabilir ancak genel olarak aracın dengesini, davranışını düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bundan kurtulmaya çalışmalıyız."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Erik Junius

Denge sorunlarının ayarlardan mı yoksa aracın kendisinden mi kaynaklandığı sorusuna Verstappen, "Bence esas olarak araçtan kaynaklanıyor. Sadece ayarlarla bunu sınırlamaya çalışıyoruz." cevabını verdi.

Sonrasında şampiyonluk için endişeli olup olmadığı sorulduğunda Verstappen'in yanıtı şöyle oldu: "Ben sadece elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Kazansam da kazanmasam da hayatımı değiştirmeyecek."

"Kazanmak ister miydim? Evet, tabii ki ama aracın performansına bağlı ve bu benim elimde değil."

"Ben sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, geri bildirim vermeye çalışıyorum, aracı daha hızlı hale getirmeye çalışıyorum. Bu yıl sonuna kadar yeterli olacak mı, bilmiyorum. Ancak Zandvoort'ta gösterdiğimizden daha rekabetçi olmaya çalışmak için takım olarak elimizden geleni yapacağımızı biliyorum. Çünkü bence o hafta sonu bizim için çok kötüydü."

"Keyif almaya devam ediyorum. Daha fazla kazanmak ister miydim? Evet, tabii ki isterdim. Fakat geçen yılki gibi bir sezon geçirmenin gerçekçi olmadığını da biliyordum."

"Böyle olmasını bekliyor muydum? Geçen yılı nasıl bitirdiğimizi, bu yıla nasıl başladığımızı düşünürsek hayır."

"Şimdi daha iyisini yapmaya çalışmak bize düşüyor. Herkesin daha iyisini yapmak için var gücüyle çalıştığını biliyorum."

"Nerede gelişmemiz gerektiğini anlıyoruz. Sorun rüzgar tünelinde gördüklerimiz ya da CFD'de gördüklerimizle ilgili değil."

"Dolayısıyla sadece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, araç için mümkün olan en iyi ayarı bulmaya çalışıyorum. Bunu başarmak çok zor oldu çünkü araçla yapabileceklerimiz biraz sınırlı."

"Tabii ki şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Hâlâ büyük bir farkla lideriz. Fakat bir hafta sonuna 'araca dokunamayız çünkü o zaman belki daha fazla puan kaybederiz' gibi bir düşünceyle giremezsiniz."

"Çabalarsınız, mümkün olanın en iyisine sahip olmak istersiniz. "

Temel problemi biraz daha açması istendiğinde Verstappen, "Bence şu anda çoğu pistte esas sorunumuz denge."

"Bu sorun cadde pistlerinde gerçekten daha fazla ortaya çıkıyor. Şu anda normal bir pistte bile en hızlı araç değiliz, bu yüzden Singapur'un birdenbire harika olmasını beklemiyorum." dedi.