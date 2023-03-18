Önceki / Leclerc: "Araç gayet iyi çalışıyor" Sonraki / Stroll: "Herkes çok yakın"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Verstappen: "Red Bull'un Suudi Arabistan'daki avantajı, Bahreyn'deki kadar büyük değil"

Max Verstappen, Suudi Arabistan GP hafta sonunda ilk gün çalışmalarının lideri olsa da, sezonun ilk yarışındaki gibi bir dominasyon beklemediğini söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Verstappen: "Red Bull'un Suudi Arabistan'daki avantajı, Bahreyn'deki kadar büyük değil"
Haberi dinle

Hollandalı pilot her ne kadar Cidde'de her iki antrenman seansında da en hızlı isim olsa da, uzun sürüşlerin her şeyin daha yakın olcağını işaret ettiğini düşünüyor.

Verstappen, pistin farklı yapısının, özellikle de lastikleri çok fazla zorlamamayan yapısının Red Bull'un rakiplerini kendileri için daha büyük tehdit haline getireceğini söyledi.

Cuma gününün sonunda konuşan Verstappen, "Pozitif bir gün geçirdik ancak yine de daha iyi yapabileceğiniz şeyler vardı."

"Birbirimize daha yakınız ancak daha çok lastikleri idare etmek önemliydi. Burada zorlamanıza izin vermiyorlar. Burası aşınma seviyesi düşük bir pist ve tur zamanları çok yakın. Bu yüzden kesinlikle Bahreyn gibi değil." dedi.

Verstappen, Bahreyn GP'de vites düşürürken bazı sorunlar yaşadığından bahsetmişti. Şampiyon pilotu Arabistan'daki Cuma günü antrenmanlarında da benzer sorundan şikayet etti.

Bu sorun için Verstappen, "Sadece bir şeyi dengelemek içindi. Bunu her zaman yaparız." şeklinde cevap verdi.

Verstappen, Bahreyn'de hiçbir antrenman seansında zirvede yer alamasa da sıralamalarda pole pozisyonunu almayı başarmıştı. Hollandalı sürücü, Suudi Arabistan'da Cuma günkü her iki seansta da en hızlı isim olmayı başarırken günü ikinci sırada tamamlayan Fernando Alonso'nun en hızlı turu, Verstappen'den 0.2 sn daha yavaştı.

paylaşım
yorumlar

Leclerc: "Araç gayet iyi çalışıyor"

Stroll: "Herkes çok yakın"
Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
D'Ambrosio, Mercedes genç sürücü programının başına geçti

D'Ambrosio, Mercedes genç sürücü programının başına geçti

Formula 1
Suudi Arabistan GP

D'Ambrosio, Mercedes genç sürücü programının başına geçti D'Ambrosio, Mercedes genç sürücü programının başına geçti

Mercedes, kritik toplantının ardından "eylem planı" hazırladı

Mercedes, kritik toplantının ardından "eylem planı" hazırladı

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Mercedes, kritik toplantının ardından "eylem planı" hazırladı Mercedes, kritik toplantının ardından "eylem planı" hazırladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Verstappen: "Bu pistte her şey mümkün"

Verstappen: "Bu pistte her şey mümkün"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Bu pistte her şey mümkün" Verstappen: "Bu pistte her şey mümkün"

Red Bull'un arka kanat destek kolu, aynı zamanda süspansiyon kolunu da tutuyor

Red Bull'un arka kanat destek kolu, aynı zamanda süspansiyon kolunu da tutuyor

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Red Bull'un arka kanat destek kolu, aynı zamanda süspansiyon kolunu da tutuyor Red Bull'un arka kanat destek kolu, aynı zamanda süspansiyon kolunu da tutuyor

Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak! Max Verstappen mide rahatsızlığı nedeniyle Perşembe günü Cidde'de olmayacak!

Son Haberler

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor" Alonso: "Perez ve Red Bull'u yenmemiz pek mümkün görünmüyor"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum" Ocon: "Geçen hafta yaşananları geride bırakmayı hedefliyorum"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün" Verstappen: "Yarış için heyecanlıyım, podyum mümkün"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum" Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.