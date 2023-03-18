Verstappen: "Red Bull'un Suudi Arabistan'daki avantajı, Bahreyn'deki kadar büyük değil"
Max Verstappen, Suudi Arabistan GP hafta sonunda ilk gün çalışmalarının lideri olsa da, sezonun ilk yarışındaki gibi bir dominasyon beklemediğini söyledi.
Hollandalı pilot her ne kadar Cidde'de her iki antrenman seansında da en hızlı isim olsa da, uzun sürüşlerin her şeyin daha yakın olcağını işaret ettiğini düşünüyor.
Verstappen, pistin farklı yapısının, özellikle de lastikleri çok fazla zorlamamayan yapısının Red Bull'un rakiplerini kendileri için daha büyük tehdit haline getireceğini söyledi.
Cuma gününün sonunda konuşan Verstappen, "Pozitif bir gün geçirdik ancak yine de daha iyi yapabileceğiniz şeyler vardı."
"Birbirimize daha yakınız ancak daha çok lastikleri idare etmek önemliydi. Burada zorlamanıza izin vermiyorlar. Burası aşınma seviyesi düşük bir pist ve tur zamanları çok yakın. Bu yüzden kesinlikle Bahreyn gibi değil." dedi.
Verstappen, Bahreyn GP'de vites düşürürken bazı sorunlar yaşadığından bahsetmişti. Şampiyon pilotu Arabistan'daki Cuma günü antrenmanlarında da benzer sorundan şikayet etti.
Bu sorun için Verstappen, "Sadece bir şeyi dengelemek içindi. Bunu her zaman yaparız." şeklinde cevap verdi.
Verstappen, Bahreyn'de hiçbir antrenman seansında zirvede yer alamasa da sıralamalarda pole pozisyonunu almayı başarmıştı. Hollandalı sürücü, Suudi Arabistan'da Cuma günkü her iki seansta da en hızlı isim olmayı başarırken günü ikinci sırada tamamlayan Fernando Alonso'nun en hızlı turu, Verstappen'den 0.2 sn daha yavaştı.
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