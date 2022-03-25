Verstappen, Red Bull'un sorunları çözmüş olmasını umuyor

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2022 Formula 1 sezonu, geçen pazar günü son dünya şampiyonu için pek de iyi başlamadı. Max Verstappen, Charles Leclerc ile galibiyet savaşı verse de, yarış sırasında birkaç teknik sorunla karşılaştı.

Frenleri aşırı ısınan Verstappen, son pit stopunun ardından aracı düzgün şekilde döndüremedi. Yakıt sisteminde yaşanan sorun da yarışının sonu oldu.

Takım sözcüsü, yakıt sistemindeki sorunun çözüldüğünü doğruladı. Fakat diğer iki sorunla ilgili durum merak ediliyor.

Motorsport.com'un sorusu üzerine frenlerin durumunu değerlendiren Verstappen, şöyle dedi: "Testlerdeyken frenlerde zaten ısınma vardı."

"Bunun için çözümler bulmaya çalıştık ve yarış için yeterince düzelttiğimizi düşündük. Fakat eğer başka bir araçla savaşıyorsanız ve başka bir araca yakın gidiyorsanız, sıcaklıklar elbette her halükarda yükseliyor. Bu yüzden belli bir noktada çok fazla geri çekilmek zorunda kaldım."

"Charles'la savaşırken, üç turun ardından geri çekildim çünkü frenlerim kelimenin tam anlamıyla yanıyordu."

"Çok dikkatli olmalıydım. Eğer frenleriniz iyi durumda değilse, bir şeyleri riske etmenin anlamı yok. Bunu çözmeye çalışacağız çünkü bu, bize tur zamanına mâl olacak bir şey."

"Durumun bu hafta sonu daha iyi olacağını umuyoruz.”

Bir sürü küçük sorun

Red Bull'un son pit stopta meydana gelen direksiyon sorunuyla ilgili de bazı çözümleri var.

Verstappen, "Pit stopta aracı yere indirdikleri zaman bir şey oldu. Direksiyon artık iyi değildi, bu da aracı sürerken pek hoş bir durum değildi."

"Yeniden başlangıçta bu sorun nedeniyle kendimi Carlos'a karşı savunmak zorunda kaldım. O sırada aracın dengesinin ve davranışının nasıl olacağını dahi bilmiyordum."

"Bunun bir daha olmaması için bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kısacası düzeltmemiz gereken birkaç küçük şey vardı. Yine de iyi olan şey rekabetçi bir araca sahip olmamız. Bu en önemli şey. Bizi rahatsız eden şeyleri düzeltmek, rekabetçi olmayan bir araca sahip olmaktan daha kolay."

"Elbette hız anlamında daha fazlasını bekliyordum ama bunun neden böyle olduğuna dair belirli sebepler var. Bu hafta sonu daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images