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Formula 1 Singapur GP

Verstappen: "Red Bull'un Singapur'da kazanmak için 'küçük bir mucizeye' ihtiyacı var"

Max Verstappen, Singapur GP'si öncesinde Red Bull'un şansı konusunda iyimser değil, ancak geçen yıla göre daha şanslı olmayı umuyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull'un bu hafta sonu Singapur'da kazanması için “küçük bir mucize” gerekeceğini düşünüyor.

Red Bull'un RB20 aracıyla yaşadığı denge sorunları devam ederken, şampiyona lideri Haziran ayındaki İspanya Grand Prix'sinden bu yana zafer kazanamadı.

Takım, 2023’te yaşadığı zorluklardan bir yıl sonra takvimde Verstappen'in kazanamadığı tek yer olan Marina Bay pistine geri dönerken, bu sefer işlerin önemli ölçüde farklı olmasını beklemiyor.

Verstappen, şampiyonluk yarışındaki rakipleri McLaren ve Ferrari'yi geride bırakıp galibiyete ulaşmak için ne gerektiği sorusuna şu yanıtı verdi: “Küçük bir mucize, evet.”

“Burada kazanmayı beklediğimi söylemeyeceğim çünkü son birkaç yıldan sonra durumun böyle olmadığı açık.”

“Bu sefer Q3 kesinlikle mümkün olmalı, ancak kesinlikle aracı burada pole pozisyonuna koyacağımı söylemeyeceğim.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Red Bull Content Pool

Red Bull, 2024 F1 aracının engebeli pistlerde ve kerblerde iyi performans göstermemesi nedeniyle Singapur'da zorlanacağını biliyor.

Takım, kısmen Verstappen'in İspanya GP'si öncesinde Imola'da gerçekleştirdiği 2022 otomobil testinin de yardımıyla bazı iyileştirmeler yaptığını düşünse de henüz bu zayıflık için tam bir çözüme sahip değil.

Hollandalı pilot, “Birdenbire sihirli bir şekilde iyileşemez.”

“Sadece aracın tümsekler ve kerb’ler üzerindeki davranışları nedeniyle sınırlıyız.” dedi.

Ancak mükemmel bir hafta sonu olmayacağını bilmesine rağmen, Verstappen işlerin en azından geçen yıldan daha iyi olması gerektiğini düşünüyor.

Verstappen, “Geçen yıl da ayarlar konusunda daha iyi bir iş çıkarabilirdik Bu, ders çıkarmaya çalıştığımız bir şey.” diye ekledi.

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Red Bull, tümseklerle ilgili sorunlarına kalıcı bir çare bulmak için 2025 F1 aracında daha geniş çaplı iyileştirmeler üzerinde çalışıyor ancak Verstappen bu alandaki iyileştirmelerin paketin diğer güçlü yönlerini azaltma riski taşıdığını söylüyor.

Verstappen “Aracın iyi yönlerine dokunmadan bunun yapılıp yapılamayacağı elbette her zaman büyük bir sorudur.”

“Ancak tümsekler ve kerb’ler üzerinde biraz daha iyi olursak genel olarak yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani aracı biraz daha sakin hale getirebilirsek her yerde yardımcı olacaktır.” dedi.

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