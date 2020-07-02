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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Red Bull'un simülatöründe hiç sürüş yapmamış

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Verstappen, Red Bull'un simülatöründe hiç sürüş yapmamış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Erwin Jaeggi, Writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Tem 2020 18:53

Max Verstappen, Avrupa'daki seyahat kısıtlamaları nedeniyle hem Red Bull simülatöründe çalışamadığını hem de Silverstone'daki test ekatılamadığını belirtti.

Monako'da yaşayan Hollandalı pilot, son dönemde İngiltere'de uygulanan 14 günlük karantina kuralları nedeniyle İngiltere'deki fabrikaya gitmek yerine evde kalmayı tercih etti.

Bu yüzden Verstappen, şimdiye kadar Red Bull simülatöründe çalışamadığını kabul etti.

"İki hafta boyunca karantinada kalmam gerekecekti, aksi takdirde yapamayacaktım. Bu yüzden bunun akıllıca olduğunu düşünmedim, özellikle de yoğun geçecek haftalar gelirken mantıklı değildi."

İngiltere karantina kuralları gelmeden önce neden gitmediği sorusuna ise, "Çünkü o zaman ne olacağını bilmiyorduk, hangi pistte olacağını bilmiyorduk. Ayrıca karantina vardı, bu yüzden Monako'dan rahatça ayrılamadım." yanıtını verdi.

Simülatör veya F1 aracıyla olan sürüş eksikliğinin kendisini dezavantajlı duruma düşürüp düşürmediği sorusuna, "Bunun büyük bir fark yaratacağını sanmıyorum. Elbette bunu yapmak her zaman güzeldir. Ama 50 kilometrelik bir sürüş için iki hafta karantinada kalmak... Buna değeceğini düşünmüyorum."

"Evde kalmayı ve bu iki hafta süreye sahip olmayı, biraz daha fazla antrenman yapmayı ve temelde kendi evimden buraya gelmeyi tercih ediyorum."

"Bunun büyük bir sorun olacağını sanmıyorum, birkaç yıldır yarışıyorum. Bu da yeni bir pist değil. Aracı zaten Barcelona'da kullandık."

"Normalden biraz daha uzun bir ara ama bir yıl boyunca sürmemiş olsanız bile bisiklete bindiğiniz zaman, hâlâ ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bu yüzden büyük bir drama beklemiyorum."

Verstappen ara sırasında bazı pist günlerine katıldı.

"Bu günler kesinlikle çok faydalı oldu. Bu yüzden biraz sürüş yapabildiğim için mutluyum."

Son olarak güç dengesi hakkında konuştu.

“Melbourne'e kıyasla daha iyi durumda olup olmadığımızı söylemek zor. Ancak rekabetçi olmalıyız ve sezona iyi başlamak için her şeyi yapacağız."

"Güncelleme programı önceden planlanmıştı ve uzun araya rağmen bunları hazırlayabildiğimiz ve piste yeni parçalar getirdiğimiz için mutluyum. Şimdi ne kadar iyi çalıştıklarını anlamanız gerekiyor"

"Her sezon benzersizdir. Başarının garantisi yoktur. Burada üst üste iki yıl kazanmış olmak harika, ama bu, bu kez her şeyin iyi gideceği anlamına gelmiyor. Özellikle de bu olağanüstü sezonda."

"Bu yıl maksimum sonuçlar elde etmek önemli. Hatalar pahalıya patlayabilir, bunun farkındayız ancak genel yaklaşım aynı kalacak."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
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Editör Jonathan Noble

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