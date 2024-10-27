Verstappen, Red Bull'un rakiplerine göre hangi alanlarda zayıf kaldığını açıkladı
Red Bull, Austin'e bir güncelleme paketiyle gelmesine rağmen, Max Verstappen hâlâ McLaren ve Ferrari'ye karşı belirgin performans eksiklikleri olduğunu düşünüyor.
Max Verstappen, Meksika Grand Prix’si sıralama turlarında ikinci olmasına rağmen Red Bull'un şu anda McLaren ve Ferrari'ye karşı rekabet edemediği alanların altını çizdi.
Ferrari, Carlos Sainz sayesinde Autodromo Hermanos Rodriguez'de yarışa pole pozisyonundan başlayacak. Charles Leclerc dördüncü sırada başlarken, Verstappen ve Lando Norris Ferrari ikilisinin arasında yer alıyor.
Verstappen için en önemlisi, Belçika Grand Prix'sinden bu yana ilk kez şampiyonluk yarışındaki avantajını COTA’da artırdıktan sonra, yarışa şampiyona rakibinin önünde başlayacak olması.
Red Bull’un Amerika Grand Prix’si için getirdiği güncellemelerin RB20'yi nasıl geliştirdiğine değinen Verstappen, şunları söyledi: “Dengemiz biraz daha iyi, ancak elbette sorun hâlâ kerblerde ve tümseklerde kötü olmamız. Oralarda araç özellikle Ferrari'ye kıyasla çok uzun süre zıplıyor.”
“Diğer yandan, McLaren'ın da inanılmaz bir yol tutuşu var. Kerblerde çok iyi olmayabilirler ama yavaş ve orta hızlı virajlarda müthiş bir dengeye sahipler ve biz henüz bunu başaramıyoruz."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Verstappen, son güncellemeler hakkında konuşurken Austin'deki güncellemenin, Red Bull'un İtalya Grand Prix'sinde belirlediği sorunları çözmek için getirildiğini ancak sezon boyunca devam eden problemlere henüz çözüm sunmadığını belirtti.
Verstappen, güncellemeyle ilgili olarak şunları ekledi: "Aslında Monza'dan sonra bir sorun bulduğumuz için daha çok onu düzelttik."
“Sonra yaşadığımız diğer problemlere geliyoruz: yavaş virajlar, tümsekler ve kerbler... Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ama bazı şeyleri çözmek çok kolay değil. Eğer sorunu tam olarak bilmiyorsanız ya da görmüyorsanız, düzeltmek de zordur.”
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