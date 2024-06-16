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Formula 1 İspanya GP

Verstappen: "Red Bull'un Perez'i benim için takımda tuttuğu düşüncesi saçmalık"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Sergio Perez'in Red Bull'da kalmasının kendisiyle ilgisi olmadığı görüşünde.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the trophy in celebration

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the trophy in celebration

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez son yarışlarda podyum mücadelesi vermekte zorlandı ve bazılarına göre şampiyonluk için çekişen bir sürücüye hiç benzemiyor.

Bu yıl dört kez podyuma çıkmasına rağmen son yarışlarda bu performansını sürdüremeyen Perez'in kontratının iki yıl daha uzatılması, pek çok kişiyi şaşırttı.

Montreal'de BBC Radio 5 Live'a konuk olan Max Verstappen'e "Belki de sana destek olmak ve takımda uyum yakalamak için Perez'i tutmaya karar verdiler. Böyle bir şey olabilir mi?" sorusu yöneltildi.

Fakat üç kez dünya şampiyonu bu ihtimali reddetti.

Max, "Bence bu kararın bu tür varsayımlarla hiçbir ilgisi yok."

"İnsanlar her zaman bazı hikayeler uyduruyor ama bu konunun bunlarla hiçbir ilgisi yok. Şu anda her şeyden memnunum. 2028'e kadar sözleşmem var ve bu sözleşme bitene kadar Red Bull için yarışma niyetindeyim."

"Sonrasında ne olacağını ben bile bilmiyorum çünkü kariyerime devam etmek isteyip istemediğimden emin değilim."

"Fakat bunu düşünmemeye çalışıyorum. Sergio'nun sözleşmesini uzatmasına sevindim. Artık önümüzdeki yıllarda ne yapacağını biliyor ve bu onun için iyi olacak."

"Birlikte her zaman çok iyi çalıştık, takımda çok fazla tutarlılık var ve bu da çok önemli." dedi.

 

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