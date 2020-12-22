Verstappen: "Red Bull'un önde yer alabilecek iki pilota ihtiyacı vardı"

Son şampiyonluğunu 2013 yılında alan Red Bull, turbo hibrit motorlar döneminde Mercedes'i mağlup etmeyi başaramadı ve bunu başarmanın yollarını arıyor.

Son iki yılda Max Verstappen'in takım arkadaşı olan isimler, beklenen katkıyı veremediler ve bu durum takımı olumsuz etkiledi.

Şimdi orta grupta çok iyi puanlar alan ve istikrarlı bir performans ortaya koyan Sergio Perez'in gelişi, takımın elini güçlendireceğe benziyor.

Servus TV'deki Talk am Sport programına konuk olan Red Bull'un genç yeteneği Verstappen, Perez'in gelişiyle beraber işlerin kendileri için olumlu yönde ilerlemesini bekliyor.

Bu yıl iki galibiyet alan ve şampiyonayı üçüncü bitiren Hollandalı pilot, "Bence her şey iyi olacak."

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 3rd position, in the Press Conference Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, 2nd position, celebrate on the podium Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

"Takım için en iyi kararın bu olduğunu düşünüyorum. Sergio çok rahat ve pist üstünde tabii ki çok hızlı. Takımın ihtiyaç duyduğu şey bu."

"İkinci araçta mümkün olan en hızlı pilota sahip olmak takım için iyi olacak. Bence Sergio , 2020'de Racing Point ile çok iyi bir performans sergiledi ve umarım önümüzdeki yıl her iki araçla da ön tarafta yer alabiliriz." dedi.

Ancak Verstappen, bir buçuk sezondur birlikte çalıştığı Alex Albon için de üzgün.