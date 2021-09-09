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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Max Verstappen, Red Bull'un bu sene Mercedes karşısında gösterdiği ilerlemenin Monza'da galibiyet mücadelesine ortak olmalarını sağlayacağından emin olmadığını söyledi.

Verstappen, Red Bull'un Monza'da Mercedes'le mücadele edebileceğinden emin değil

Verstappen, Hollanda GP'yi kazanmasının ardından şampiyonadaki en yakın rakibi Lewis Hamilton'ı 3 puan geçerek yeniden liderliğe yükseldi.

Red Bull ise takımlar şampiyonasında Mercedes'in sadece 12 puan gerisinde. Red Bull, 2013'ten sonra ilk defa her iki şampiyonada birden liderlik mücadelesi veriyor.

Monza pisti, turbo V6 motorlar döneminde geleneksel olarak Mercedes'in dominant olduğu bir pist oldu.

Mercedes 2019 ve 2020'de kazanamamış olsa da her zaman güçlüydü ve 2014 ile 2018 yılları arasında kazandı.

Red Bull ise geleneksel olarak düzlüğü bol olan Monza'da hep zorlanıyor ancak takım bu sene düzlük hızı açısından büyük ilerleme kaydetti.

Verstappen, Red Bull'un bu sene Monza'da geçen senelere göre daha rekabetçi olacağını ancak Mercedes'le mücadele edebileceklerinden emin olmadıklarını söyledi.

Verstappen, "Geçen senelere göre tabii ki daha rekabetçi olacağız ancak onlarla mücadele etmeye yetip yetmeyeceğinden emin değilim."

"Yine de bu hafta sonu yine sprint sıralama seansı olacak, yani çok farklı olacak. Şu anda nerede olacağımızı söylemek zor."

"Tabii ki Zandvoort gibi olmasını beklemiyorum." dedi.

Verstappen, Silverstone'daki kazası nedeniyle bir güç ünitesini kaybettiği için ilerleyen yarışlarda ekstra bir güç ünitesine geçerek grid cezası alacak. 

Red Bull, geçmişte bu tür cezalar için genelde Monza'yı seçti çünkü düzlükler sayesinde yükselmek daha kolay olabiliyor.

Ancak Verstappen, şu an şampiyona çok yakın olduğu ve Cumartesi günkü sprint sıralamada puan alınabileceği için böyle bir planlarının olmadığını söyledi.

Verstappen, "Bu cezayı nerede alacağımıza gerçekten karar vermedik. Motorumuzun hâlâ yeni olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden göreceğiz. Ancak kesinlikle burada alma gibi bir planımız yok." dedi.

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