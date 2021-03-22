Verstappen: "Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğunu düşünmesi 'aptallık' olur"

Hollandalı pilot, Red Bull ile cesaret verici bir sezon öncesi testi geçirdi ve yeni RB16B'nin hem hızlı hem de dengeli olduğu kanıtlanmış oldu.

Diğer tarafta son yedi yılın şampiyonu Mercedes, W12 ile ilgili denge sorunları yaşadı ve Bahreyn'deki test boyunca zaman zaman problemlerle boğuştu.

Red Bull şu anda içinde bulunduğu pozisyondan memnun olsa da, Verstappen son yıllara damga vuran Mercedes'in en iyi performansını göstermediğini ve bu yüzden temkinli kalmaları gerekliğini söyledi.

Verstappen, "Elbette test bizim için olumlu bir başlangıç oldu ve bu kadar çok tur atıp, aracı daha iyi anladığınızda her zaman mutlu olabilirsiniz, ancak testler saf performans hakkında hiçbir şey söylemez."

"İnsanların ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum, ancak Mercedes hâlâ favori. Üst üste yedi dünya şampiyonluğu kazandılar ve öyleyse nasıl olmasınlar?"

"Eminim Mercedes insanların bizi favori olarak görmesini ve üzerimizde daha fazla baskı olmasını istiyor, ama biz sadece kendimize odaklanıyoruz. Takımımızdaki ve Honda'daki herkesin onları ve bu yıl hızlı olabilecek diğer herkesi yenmek için elinden gelenin en iyisini yaptığından emin olabilirsiniz."

"Her sezonu onları yenmek için yeni bir fırsat olarak görüyorum. Ancak bu mücadelenin kolay olmasını bekleyip, testlere bakarak onların önünde olduğumuzu düşünmek aptallık olur. Şahsen herkesin kendisini zorlayacağı Q3'ü sabırsızlıkla bekliyorum."

"İşte o zaman herkesi düşük yakıtla ve tam güçte çalışırken göreceksiniz. Bu performans açısından kimin geliştiğini göreceğimiz an olacak. Sonrasında kimin bu performansı yarış temposunda koruyabileceğini göreceğiz. Her ikisinde de iyi olabilmemizi umuyorum." dedi.

Hollandalı pilot testlerin kendileri için iyi geçtiğini de ekliyor.

"Araçta sadece 1.5 gün geçirmiş olmayı umursamadım. Benim için en önemli şey tamamladığımız mesafe ve test boyunca yaptığımız ayar çalışmalarının işe yaradığını görmekti. Sadece sıcak şartlarda sürdüğümüz ve her pistin farklı şeylere ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüzde, henüz sınırlar hakkında konuşmak mümkün değil. Ancak araçta iyi bir hisse sahibiz."

"Araç, kendimi rahat hissetmemi sağlayacak kadar tutarlıydı. Elbette her zaman daha iyi yapacak şeyler vardır ve mühendislerin yaptığı şey bu."