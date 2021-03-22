Verstappen: "Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğunu düşünmesi 'aptallık' olur"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
83 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
160 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
191 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
201 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
223 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
243 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
258 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Mazepin "en iyilerle" yarışacağı için mutlu
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğunu düşünmesi 'aptallık' olur"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Max Verstappen, Red Bull'un bu hafta sonu yapılacak Bahreyn Formula 1 yarışı öncesinde Mercedes'in önünde yer aldığını düşünmesinin "aptallık" olacağını söyledi.

Verstappen: "Red Bull'un Mercedes'in önünde olduğunu düşünmesi 'aptallık' olur"

Hollandalı pilot, Red Bull ile cesaret verici bir sezon öncesi testi geçirdi ve yeni RB16B'nin hem hızlı hem de dengeli olduğu kanıtlanmış oldu.

Diğer tarafta son yedi yılın şampiyonu Mercedes, W12 ile ilgili denge sorunları yaşadı ve Bahreyn'deki test boyunca zaman zaman problemlerle boğuştu.

Red Bull şu anda içinde bulunduğu pozisyondan memnun olsa da, Verstappen son yıllara damga vuran Mercedes'in en iyi performansını göstermediğini ve bu yüzden temkinli kalmaları gerekliğini söyledi.

Verstappen, "Elbette test bizim için olumlu bir başlangıç oldu ve bu kadar çok tur atıp, aracı daha iyi anladığınızda her zaman mutlu olabilirsiniz, ancak testler saf performans hakkında hiçbir şey söylemez."

"İnsanların ne kadar heyecanlı olduğunu biliyorum, ancak Mercedes hâlâ favori. Üst üste yedi dünya şampiyonluğu kazandılar ve öyleyse nasıl olmasınlar?"

"Eminim Mercedes insanların bizi favori olarak görmesini ve üzerimizde daha fazla baskı olmasını istiyor, ama biz sadece kendimize odaklanıyoruz. Takımımızdaki ve Honda'daki herkesin onları ve bu yıl hızlı olabilecek diğer herkesi yenmek için elinden gelenin en iyisini yaptığından emin olabilirsiniz."

"Her sezonu onları yenmek için yeni bir fırsat olarak görüyorum. Ancak bu mücadelenin kolay olmasını bekleyip, testlere bakarak onların önünde olduğumuzu düşünmek aptallık olur. Şahsen herkesin kendisini zorlayacağı Q3'ü sabırsızlıkla bekliyorum."

"İşte o zaman herkesi düşük yakıtla ve tam güçte çalışırken göreceksiniz. Bu performans açısından kimin geliştiğini göreceğimiz an olacak. Sonrasında kimin bu performansı yarış temposunda koruyabileceğini göreceğiz. Her ikisinde de iyi olabilmemizi umuyorum." dedi.

Hollandalı pilot testlerin kendileri için iyi geçtiğini de ekliyor.

"Araçta sadece 1.5 gün geçirmiş olmayı umursamadım. Benim için en önemli şey tamamladığımız mesafe ve test boyunca yaptığımız ayar çalışmalarının işe yaradığını görmekti. Sadece sıcak şartlarda sürdüğümüz ve her pistin farklı şeylere ihtiyaç duyduğunu düşündüğümüzde, henüz sınırlar hakkında konuşmak mümkün değil. Ancak araçta iyi bir hisse sahibiz."

"Araç, kendimi rahat hissetmemi sağlayacak kadar tutarlıydı. Elbette her zaman daha iyi yapacak şeyler vardır ve mühendislerin yaptığı şey bu."

paylaşım
yorumlar
Mazepin "en iyilerle" yarışacağı için mutlu

Önceki haber

Mazepin "en iyilerle" yarışacağı için mutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

1s
2
Formula 1

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"

2s
3
Formula 1

Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"

5s
4
Formula 1

Ecclestone: "Schumacher için ideal program Red Bull'du"

4s
5
Formula 1

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

5s
Son Haberler
Mazepin "en iyilerle" yarışacağı için mutlu
F1

Mazepin "en iyilerle" yarışacağı için mutlu

35dk
2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz
F1

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

1s
Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"
F1

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"

2s
Macaristan yeni bir pist inşa ediyor
F1

Macaristan yeni bir pist inşa ediyor

3s
Verstappen: "Sprint yarışını para için deniyorlar"
F1

Verstappen: "Sprint yarışını para için deniyorlar"

4s
Son Videolar
Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur 01:51
Formula 1
1s

Bahreyn Uluslararası Pisti etrafında McLaren ile bir tur

Arnoux: 26:43
Formula 1
1s

Arnoux: "Schumacher harika biri, ama övülmesi gereken kişi Todt"

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor 03:04
Formula 1
21 Mar 2021

Max ve Checo Red Bull Racing F1 fabrikasını turluyor

F1 Hikayeleri: Donington '93, Ayrton Senna'nın büyüsü 04:54
Formula 1
21 Mar 2021

F1 Hikayeleri: Donington '93, Ayrton Senna'nın büyüsü

F1 Hikayeleri: Bahreyn 2006, Nico Rosberg'in ilk yarışı 02:59
Formula 1
20 Mar 2021

F1 Hikayeleri: Bahreyn 2006, Nico Rosberg'in ilk yarışı

Jonathan Noble More from
Jonathan Noble
Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"
Formula 1 / Son dakika

Giovinazzi: "Araç zorlu koşullarda bile stabildi ve zevk içinde sürebiliyordum"

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin'e geçtikten sonra direksiyon sistemine alışmak zor oldu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1 / Analiz

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

More from
Max Verstappen
Verstappen: "Mercedes yere basma gücü ve denge için yüksek taban eğimi gerektiğini anladı"
Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes yere basma gücü ve denge için yüksek taban eğimi gerektiğini anladı"

Tost: "Perez, Verstappen'e karşı şansı olmadığını biliyor"
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Perez, Verstappen'e karşı şansı olmadığını biliyor"

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"
Formula 1 / Son dakika

Schumacher: "Favorim Red Bull ve Max Verstappen"

More from
Red Bull Racing
Mercedes: "Sezon boyunca Red Bull'un önünde ya da gerisinde olabiliriz"
Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "Sezon boyunca Red Bull'un önünde ya da gerisinde olabiliriz"

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"
Formula 1 / Son dakika

Honda: "2020 Mercedes güç ünitesini geride bıraktık"

Honda son seneleri için "geliştirmeyi hızlandırmış"
Formula 1 / Son dakika

Honda son seneleri için "geliştirmeyi hızlandırmış"

Çok Okunanlar Bugün

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz
Formula 1 Formula 1 / Analiz

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"

Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Bottas'ta istikrar yok"

Ecclestone: "Schumacher için ideal program Red Bull'du"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Schumacher için ideal program Red Bull'du"

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Testlerde dolu depoyla tur attık ama W12 çok dengesiz"

Macaristan yeni bir pist inşa ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Macaristan yeni bir pist inşa ediyor

Verstappen: "Sprint yarışını para için deniyorlar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Sprint yarışını para için deniyorlar"

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly: "Ferrari hız saklıyor"

Son Haberler

Mazepin "en iyilerle" yarışacağı için mutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin "en iyilerle" yarışacağı için mutlu

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz
F1 Formula 1 / Analiz

2021 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo: "Schumacher yerine Giovinazzi'nin seçilmesi, Ferrari'nin kararıydı"

Macaristan yeni bir pist inşa ediyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Macaristan yeni bir pist inşa ediyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.