Verstappen, Red Bull'un Japonya'da şampiyon olmasını istiyor
Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin bu hafta sonu takımlar şampiyonluğunu elde etmesini istiyor.
Red Bull, Singapur'daki kötü hafta sonunun ardından Japonya'ya çok güçlü başladı ve pazar günü öncesinde pole pozisyonunu aldı.
Yarışa ilk cepten başlayacak Max Verstappen, sıralama turlarının ardından aracın çok iyi çalıştığına vurgu yaptı.
Verstappen şöyle konuştu: "Tüm hafta sonu gerçekten çok iyiydi. Aracı piste koyar koymaz sürmesi çok keyifliydi, çok tahmin edilebilirdi ve bence en önemli şey de buydu."
"Sıralama turlarında da aracımız her geçen tur daha iyiye gidiyordu. Elimde sadece üç yeni lastik seti vardı, bu yüzden onları kullanırken biraz dikkatli olmak zorundaydım."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Bu yüzden ikinci bölümde kullanılmış lastikleri kullanmak zorunda kaldım. Fakat sonra, Q3'teki ilk turda tekrar yeni bir set taktığımda, her şey iyi gitti."
"Eğer araç çok iyi dengelenmişse ve gerçekten sınırlarını zorlayabiliyorsanız, yüksek hızlı virajlarda aracı sürmek gerçekten çok keyifli oluyor."
Sonuca şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Karar vermek her zaman zordur ama 3. antrenman seansından sonra 'oldukça yakınlar' dedim."
"Sonra neyse ki bazı küçük ayarlamalar yaptık ve bunun araca biraz yardım ettiğini düşünüyorum. İlk sektörde, araca güven duyduğunuzda, onu biraz daha zorlayabiliyorsunuz ve sıralama turlarında olan şey buydu." cevabını verdi.
Sonrasında yarışla ilgili şöyle dedi: "Aracımız hızlı. Hem tek turda, hem de yarış temposunda gayet iyi."
"Çok az tur atmamıza rağmen lastikler aşınıyor. Bu yüzden yarış sırasında onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Fakat normal şartlar altında gayet iyi olmalıyız."
Red Bull pazar günü takımlar şampiyonluğunu da ilan edebilir.
Verstappen bu konuda şöyle diyor: "Singapur'dan gelirken amacım buydu. Gerçekten güçlü bir hafta sonu geçirmek istiyordum. Bunun kazanmak için ilk gerçek fırsat olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu başarmak istiyoruz."
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