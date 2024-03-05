Verstappen, Red Bull'un iyi bir güç ünitesi yapamamasından mı korkuyor?

Horner davası, ortaya çıkmasından bir ay sonra inanılmaz şekilde büyümüş durumda. Red Bull Racing'in takım patronu ve CEO'sunun bir çalışanına karşı uygunsuz davranışları nedeniyle soruşturulduğu olay, Horner'ın beraat etmesiyle sonuçlandı.

Konu şu anda açığa kavuşmuşa benziyor ancak arka planda yeni iddialar, yeni spekülasyonlar ve daha pek çok şey var.

Chalerm Yoovidhya, socio di maggioranza Red Bull, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Geri Horner Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Horner meselesi diğer hedefler için bir araç olarak kullanılmaya başlandı. Daily Mail gazetesine konuşan Jos Verstappen, Horner'ın yerinde kalması halinde takımın dağılma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dünya şampiyonunun babası, mevcut takım patronuna karşı net bir tavır alarak, savaşta yönünü belli etti.

İlginçtir ki Jos'un yaptığı açıklama, Max'in Mercedes'e olası geçişin başlangıcı olarak Jos ile Toto Wolff'ün ön görüşmelere başlayacağı söylentileriyle aynı zamana denk geldi. Ancak bu söylentinin iki farklı versiyonu var.

İlk senaryo, Max Verstappen'in 2026/28 yılları arasındaki üç yıllık dönemde, Red Bull'un üreteceği kendi güç ünitesine çok fazla güvenmiyor olması olabilir.

Bunu akılda tutarak, Mercedes'e geçiş kararı stratejik olabilir ve potansiyel olarak Max'e farklı takımlarda kendisini kanıtlama fırsatı verebilir.

Wolff için Verstappen'i Red Bull'dan koparmayı başarmak büyük bir çifte darbe olacak: Hamilton'ın yerine önemli bir sürücü getirmiş olacaklar ama aynı zamanda rakibin de en iyi ismini ele geçirecekler.

Jos Verstappen con Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team Photo by: Jon Noble



Ancak ikinci senaryoda, bunun büyük bir düzmece olduğu düşünülebilir. Verstappen'in Mercedes'e geçme ihtimali, Red Bull grubu üzerinde daha fazla baskı kaynağı olacak ve Horner'ı daha daha da zor duruma sokacak.

Horner ve Wolff'un Sakhir'deki padokta (kameralar önünde) birbirleriyle konuşma biçimleri ya da -Jos ve Toto'nun- Manama'daki Four Seasons Hotel'in restoranında meraklı bakışlar altında görülme ihtimalinden çekinmeden yedikleri akşam yemeği bu hipotezi destekliyor.

Mercedes bu 'oyundan' ne kazanacak? Büyük rakibin sallantıda olduğu bir zamanda Horner'a bir darbe indirmiş olacaklar. 2021'de yaşananlar henüz geride kalmadı ve geçen Aralık ayında Susie Wolff'un karıştığı olayın da etkisi olabileceği göz ardı edilemez.

Zak Brown ve Wolff'un kendisi, Formula 1'den bu olayı aydınlatmasını isteyen en net iki takım patronu oldular.

Bu gerçekten siyasi bir oyun,