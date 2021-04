Verstappen, Red Bull'un Imola performansı konusunda "temkinli"

Red Bull pilotu Verstappen, Bahreyn GP hafta sonuna damga vuran isimdi ve ortaya koyduğu bu güçlü performansa rağmen yarışı kazanmayı başaramadı.

Imola, geçen yıl Verstappen'in güçlü olduğu yarışlardan biriydi ve bu yılki aracın, geçen seneye göre daha iyi görünmesi, Avusturyalı ekibin güçlü olacağı varsayımlarına yol açıyor.

Ancak Verstappen, olumlu olduğunu kabul etse de, Bahreyn performansının hiçbir şeyin garantisi olmadığını belirtti.

"Tabii ki Bahreyn'deki yarış, sezon için iyi bir başlangıç oldu. Performans açısından olumlu bir hafta sonuydu. Ancak bunlar Imola için hiçbir garanti vermiyor. Sezona olumlu başladık ve bu yüzden umarım bu olumlu ivmeyi sürdürebiliriz. Fakat kolay olmayacağının bilincinde olmalıyız ve ana rakibimizi yenmek için her şeyin mükemmel şekilde çalışmasına ihtiyacımız var."

Verstappen, Bahreyn GP hafta sonuyla ilgili de konuştu.

"Elbette her zaman daha iyisini yapabileceğimiz şeyler var, ancak bir hafta sonu bittikten sonra bunu söylemek her zaman çok kolaydır. Bir takım olarak her zaman gelişmeye çalışıyoruz, ancak bu sürekli üzerinde çalıştığımız bir şey, her zaman ileriyi düşünmek istiyoruz. Bahreyn yarışını kazansaydık bile, özellikle yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir takıma karşı yarışıyorsanız, her zaman geliştirilecek şeyler vardır. Bu yüzden Imola'da bunu yapmaya devam edeceğiz. Savaşa hazırım ve önümüzde uzun bir sezon olduğunu biliyoruz."

RB16B'nin hissiyatı ve RB16'ya kıyasla ne kadar iyi olduğu Verstappen, "RB16 ile kıyaslayabileceğimizi sanmıyorum, çünkü lastikler ve aero değişiklikleri gibi pek çok faktör var. Ancak RB16B kesinlikle şu ana kadar çok iyi davranıyor. Ayrıca şimdiye kadar sadece tek bir pistte çalıştık. Bu yüzden her hafta sonu tekrar iyi bir denge bulmaya çalışmak lazım. Ancak F1'deki herkes bu mücadeleden hoşlanıyor." dedi.

Verstappen, Imola için ne beklediği sorusuna ise, "Imola'daki yarışa giderken gerçekten rahat hissediyorum oraya geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen yıl lastik sorunu yaşayana kadar oldukça iyi gidiyorduk. Yine de bu yıl neler olacağını görmek için beklememiz gerekiyor. İçimden gelen büyük bir arzu var ve her yarışı kazanma motivasyonuna sahibim. Bakalım bu kez daha iyi olabilecek miyiz." ifadelerini kullandı.