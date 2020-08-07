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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"

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Verstappen: "Red Bull'un içinde bulunduğu durum beni sinirlendirmiyor"
Ekleyen:
, Editör
7 Ağu 2020 08:47

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturyalı ekibin Mercedes'in ciddi oranda gerisinde kalmasına rağmen bunun kendileri için bir sorun teşkil etmediğini belirtti.

Red Bull, sezon öncesinde beklentileri çok yükseltti ve son yıllardaki en iyi kış dönemini geçirdiklerini açıkladı.

Fakat sezon başladığında Mercedes'in, Red Bull ve diğer takımların çok önünde yer aldığı görüldü.

Red Bull pilotu Max Verstappen'in bundan ötürü büyük hayal kırıklığı yaşadığı düşünülüyor.

Fakat Genç pilot, daha yukarılarda yer almak istese de içinde bulundukları durumdan o kadar da rahatsız değil.

"Elbette aracı geliştirmeye çalışacağız ve bunu yapmak çok normal. Ama diğer takımlar da aynı şeyi yapıyor. Hiçbir şey yapmıyorlarmış gibi değil. Bu yüzden aracı daha fazla öğrenmeye ve anlamaya çalışıyoruz. Gelişmemiz gereken yer belli ve bunun üzerinde çalışacağız."

"Öncelikle, galibiyetler için yarışabilecek bir aracım olmadığı için hayal kırıklığına uğramadım. Sadece içinde bulunduğumuz durumu kabulleniyorum. Bu yüzden en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ayrıca bu, çok sinir bozucu bir durum da değil. Bence griddeki pek çok pilot benim aracımda olmak ister. Her şeye rağmen podyumlar için savaşıyoruz. İnsanların neden aşırı sinirlendiğimi düşündüklerini anlamıyorum. İçinde bulunduğum pozisyon her şeye rağmen harika. Sonunculuk için sürmekten çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim."

"Sadece zorlamaya devam ediyoruz, daha iyi hale gelmeye çalışıyoruz, aracın genel hızı bu ve Mercedes inanılmaz bir iş çıkardı. Bunu kabullenmek zorundayız. Bu, onları yenmek istemediğim anlamına gelmiyor. Önümüzdeki yarışlarda her fırsatı kullanmaya çalışacağım ve bunun peşinde olacağım. Onları mağlup etmek istiyorum."

"Lewis'e gelirsek, harika bir iş çıkarıyor ve takım arkadaşını yeniyor. O aracı kullanıyorken takım arkadaşınızı yenemiyorsanız, yarışı da kazanıyorsunuz, durum bu."

Verstappen, geçen hafta sonu pit stop yaptığı için muhtemel bir yarış galibiyetini kaybetti.

Bunu yorumlayan Hollandalı pilot, "Potansiyel olarak yarışı kazanabilirdim, belki de son turda benim de lastiğim patlardı. Yarıştan sonra lastiğime baktığımda o kadar da iyi durumda olmadığını gördüm. Bunun hakkında spekülasyon yaratmak istemem. Ama öyle ya da böyle ikincilikten memnunum. Zaten bu sonuç bile bir hediye oldu çünkü normalde üçüncü olacaktım. Lastiğin patlamadığından emin olmak adına pite girerek her şeyi doğru yaptık ve ekstra bir puan aldık." dedi.

Bu hafta sonu hava daha sıcak olacak ve Red Bull'a yardım edebileceği düşünülüyor.

"Belki biraz yardımcı olabilir, henüz bilmiyorum. Sanırım o kadar öndeler ki, sıcaklıklar fazladan bir saniye vermeyecek! Yine de pes etmiyoruz. Bu hafta sonu iyi bir iş çıkarmaya odaklandım ve tekrar podyuma çıkmaya çalışacağım. Geçen hafta sonu lastik patlamaları oldu ve bunlar beklenmedik şeylerdi. Bu yüzden şansımı değerlendirmeye çalışacağım. Özellikle tek turda daha iyi bir iş yapabiliriz."

Verstappen, onun takımında yarışmanın ne kadar zor olduğunun sorulması üzerine, "Bu, benim takımım değil. Takımın sahibi ben değilim. Takım için yarışıyorum. İnsanların bunun benim takımım olduğunu söylemeye devam etmesini tuhaf buluyorum. Öyle olsa bunun adı Max Verstappen Racing olurdu. Tuhaf. Ben öyle düşünmüyorum. Ben basit bir adamım, hiçbir şey saklamam ve günün sonunda bir takım olarak iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz. Her zaman elinizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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