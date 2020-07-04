Verstappen, Red Bull'un hızından endişeli değil

Red Bull pilotu Max Verstappen, cuma antrenmanlarında beklentileri karşılayamadı ve ikinci seansta ancak sekizinci olabildi.

Her iki Red Bull pilotu da aracın denge sorunlarından şikayetçiydi ancak Max Verstappen, Motorsport.com'a verdiği demeçte aracın hızından endişe etmediğini söyledi.

"Eski hislerimi geri yakalamam üç ya da dört turumu aldı. Her şey sadece frenleme noktalarını tekrar bulma meselesi. Hız o kadar da kötü değildi, tabii ki birkaç yıldır bunu yaptığımız için böyle oluyor."

"Düzgün takılmamış bir sensörümüz vardı, bu yüzden sahip olmam gerekenden biraz daha az güce sahiptim. Ancak bu, sert lastik üzerindeki ilk turumdan sonra çözüldü. Bu kısım dışında her şey iyiydi.”

"En iyi turumdan önce ön kanadım hasar gördü. Altıncı virajdan çıkarken o sarı kerbe çarptım ve ön kanattan bir şeyler koptu. Bu yüzden pistin son üç virajında çok fazla önden kayma vardı. Ama bu, pek de önemli değil. Bundan önce orta lastiklerle attığım turda her şeyin gidişatından oldukça memnundum. Hız ölçüm noktalarına bakarsanız oldukça yavaştık, bu yüzden o kadar da endişelenmiyorum. Sadece araçta birkaç şeyi ayarlamalıyız ve sonra yarın güzel bir sonuç alabileceğimizden eminim.”

"Yeni Honda motorundan memnunuz. Her şey istediğimiz gibi çalıştı. Tabii ki bazı insanlar hızımız hakkında endişeli olabilir, ama ben değilim. Tur zamanları tüm hikayeyi anlatmıyor ve bunlar en pürüzsüz seanslar değildi. Bu yüzden yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"Daha sıcak olmasını isterim, öyle de olacak gibi görünüyor, 28 derece ya da öyle bir şey olacak. Geçen yıldan dört, beş derece daha soğuk olacak. Ama bence o kadar da kötü değil.”

Güne puan vermesi istendiğinde, "Kendime hiç puan vermem. Ama İyi, gayet iyiydi. Tamamen mutluyum. Biraz spin, biraz drift! Ama hayır, ritme geri döndük ve bu iyiydi." dedi.