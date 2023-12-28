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Verstappen: "Red Bull'un hâlâ kendisini cadde pistlerinde geliştirmesi gerekiyor"

Dünya şampiyonu Max Verstappen ve Red Bull'un teknik sorumlusu Pierre Wache, Formula 1'deki dominant takım olmalarına rağmen 2024'te düşük hızlı virajarda ve kerblerde gelişmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyor.

Alex Kalinauckas
Editör Alex Kalinauckas
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

RB19'un 2023 sezonunda kazanamadığı tek yarış, Red Bull'un tipik yarış ayar çalışmaları arasında sürüş yüksekliği ayarlarını ayarlama çabalarında hata yapmasıyla Carlos Sainz'in Singapur'da Ferrari galibiyetine katkıda bulunduğu bir hale geldi.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Verstappen, Red Bull'un bütçe limitini ihlal ettiği için aldığı cezanın bir sonucu olarak 2023'ün büyük bir bölümünde geliştirme süresinin azalmasının ideal olmayan etkisini tartışırken, takımı için hangi yönde çalıştığımızı bilmemiz yardımcı olduğunu söyledi.

Red Bull'un istatistiksel olarak F1'in gelmiş geçmiş en dominant aracı olan RB19'u geliştirme çabalarını nereye yoğunlaştırdığı sorulduğunda Verstappen, "Esas olarak cadde pistleri ve düşük hız, kerb kullanımı olduğunu düşünüyorum."

"Bu alanlarda şu anda en iyi olmadığımızı düşünüyorum." dedi.

Motorsport.com daha sonra bu yorumları Abu Dabi'deki son yarışta Wache'ye sordu ve Fransız isim Verstappen'in değerlendirmesini doğruladı.

Ancak Red Bull'un bu yıl zorlandığını düşündüğü birkaç alanı ele almaya çalışırken Wache, RB19'un en iyi özelliklerini göz ardı etmemek için dikkatli olması gerektiğini de belirtti.

Wache, "Takım bu zayıflığı belki Max'ten farklı bir perspektiften görüyor. Çünkü Max bir pilot. Ancak sözleri gelecek yıl için hangi konulara çalışmamız gerektiğini aşağı yukarı oldukça iyi özetliyor."

Pierre Wache, Race Engineer, Red Bull Racing, in the Team Principals Press Conference

Photo by: Motorsport Images

Pierre Wache, Race Engineer, Red Bull Racing, in the Team Principals Press Conference

"Düşük hız sadece bir alan. Bakü'deki sıralamada ve 90 derecelik virajların [Bakü'de olduğu gibi] olduğu farklı pistlerde en iyi değiliz. Singapur da harika bir yarış değildi."

"Ayrıca, kerbleri ve tümsekli pistlerde performansımız da mükemmel değil. Bu alanı geliştirmemiz gerekiyor."

"Bizim sistemimizde ve bu işte hiçbir şey önünüze bedava sunulmaz."

"Bir aracın genel potansiyelini geliştirebilirsiniz. Ancak bu çoğu zaman aracın başka bir yönünü de etkiliyor."

"Bu yüzden inşa ettiğimiz güçlü yönlerimizi yok etmemek için çok dikkatli olmalıyız."

"Sahip olduğumuz güçlü yönlerden çok fazla ödün vermeden zayıf yönlerimizi geliştirmek. Yapmaya çalıştığımız şey bu." dedi.

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