Verstappen: "Red Bull'un güncellemeleri, Mercedes'inkiler kadar büyük değil"

Red Bull, bu yıl şimdiye kadar etkileyici bir iş çıkardı ve son beş yarışın tamamını kazanarak çok iyi bir ivme yakaladı.

Fakat Mercedes, bu hafta sonu yeni güncellemelere sahip olacak ve geçen yıl buradaki ilk yarışta bir saniye farkla pole almışlardı.

Perşembe günü soruları yanıtlayan Verstappen şöyle dedi: "Kendimize konsantre olmamız gerekiyor, bunun ötesinde neler olacağını göreceğiz. Sadece kendi paketimizden en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmamız lazım. Zaten bunun dışında başka bir şey yapamazsınız."

"Bu hafta sonu farklı bir format olduğu için aracı mümkün olduğunca iyi şekilde ayarlamak gerekiyor. Simülatörde çok fazla çalışma gerçekleştiriliyor. Genellikle ilk antrenman seansında yolunda olmayan şeyleri ayarlamaya çalışıyorsunuz ki umarım bu kez çok az olurlar."

"Silverstone farklı bir pist ve bizim için kazanmak zorunda olduğumuz başka bir yarış. Eminim ki Avusturya'daki yarışlar kadar kolay geçmeyecek çünkü orada her şey bizim için çok iyi gidiyordu. Şimdi Mercedes'in güncellemeleri var ve yarış biraz daha zor olacak. Fakat göreceğiz. Önümüzde yapılacak çok fazla yarış var ve Mercedes kesinlikle pes etmeyecek. Bu yüzden her hafta sonu ön tarafta bitirmeye çalışmalıyız."

"Dediğim gibi neler olacağını göreceğiz, bizim tarafımızda da göreceğiz. Yeni parçalar hemen çok daha hızlı gideceğiniz anlamına gelmiyor. Ayrıca araçta iyi bir ayar ve iyi bir denge de bulmanız gerekiyor. Çoğu zaman bunlar vakit alıyor."

"Ayarları bulma konusunda avantaja sahip olup olmayacağımızı söylemek zor ama umarım buraya gelmeden önce simülatörde iyi bir iş çıkarmışızdır. Göreceğiz. Genellikle ilk seansta araçtaki hissiyat iyi oluyor. Bazı hafta sonları zor geçse de umarım burada tekrar güzel olur."

Red Bull'un bu hafta sonu güncellemeye sahip olup olmayacağı sorusuna Verstappen, "Evet ama Mercedes'in daha büyük güncellemeler getirdiğini düşünüyorum. Her hafta sonu araçta bazı değişiklikler yapmaya çalışıyoruz ve burada da birkaç güncellememiz var." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Pierre Gasly, AlphaTauri in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool