Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Hamilton, güncellemelerin ve taraftarlarının kendisine güç vermesini umuyor
Formula 1 / 2022 F1 araç lansmanı Haberler

Verstappen: "Red Bull'un güncellemeleri, Mercedes'inkiler kadar büyük değil"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu bazı yeni güncellemelere sahip olduklarını ancak bunların büyük şeyler olmadığını belirtti.

Verstappen: "Red Bull'un güncellemeleri, Mercedes'inkiler kadar büyük değil"

Red Bull, bu yıl şimdiye kadar etkileyici bir iş çıkardı ve son beş yarışın tamamını kazanarak çok iyi bir ivme yakaladı.

Fakat Mercedes, bu hafta sonu yeni güncellemelere sahip olacak ve geçen yıl buradaki ilk yarışta bir saniye farkla pole almışlardı.

Perşembe günü soruları yanıtlayan Verstappen şöyle dedi: "Kendimize konsantre olmamız gerekiyor, bunun ötesinde neler olacağını göreceğiz. Sadece kendi paketimizden en iyi şekilde faydalandığımızdan emin olmamız lazım. Zaten bunun dışında başka bir şey yapamazsınız."

"Bu hafta sonu farklı bir format olduğu için aracı mümkün olduğunca iyi şekilde ayarlamak gerekiyor. Simülatörde çok fazla çalışma gerçekleştiriliyor. Genellikle ilk antrenman seansında yolunda olmayan şeyleri ayarlamaya çalışıyorsunuz ki umarım bu kez çok az olurlar."

"Silverstone farklı bir pist ve bizim için kazanmak zorunda olduğumuz başka bir yarış. Eminim ki Avusturya'daki yarışlar kadar kolay geçmeyecek çünkü orada her şey bizim için çok iyi gidiyordu. Şimdi Mercedes'in güncellemeleri var ve yarış biraz daha zor olacak. Fakat göreceğiz. Önümüzde yapılacak çok fazla yarış var ve Mercedes kesinlikle pes etmeyecek. Bu yüzden her hafta sonu ön tarafta bitirmeye çalışmalıyız."

"Dediğim gibi neler olacağını göreceğiz, bizim tarafımızda da göreceğiz. Yeni parçalar hemen çok daha hızlı gideceğiniz anlamına gelmiyor. Ayrıca araçta iyi bir ayar ve iyi bir denge de bulmanız gerekiyor. Çoğu zaman bunlar vakit alıyor."

"Ayarları bulma konusunda avantaja sahip olup olmayacağımızı söylemek zor ama umarım buraya gelmeden önce simülatörde iyi bir iş çıkarmışızdır. Göreceğiz. Genellikle ilk seansta araçtaki hissiyat iyi oluyor. Bazı hafta sonları zor geçse de umarım burada tekrar güzel olur."

Red Bull'un bu hafta sonu güncellemeye sahip olup olmayacağı sorusuna Verstappen, "Evet ama Mercedes'in daha büyük güncellemeler getirdiğini düşünüyorum. Her hafta sonu araçta bazı değişiklikler yapmaya çalışıyoruz ve burada da birkaç güncellememiz var." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing and Pierre Gasly, AlphaTauri in the Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing and Pierre Gasly, AlphaTauri in the Press Conference

Fotoğraf: FIA Pool

paylaşım
yorumlar
Hamilton, güncellemelerin ve taraftarlarının kendisine güç vermesini umuyor

Önceki haber

Hamilton, güncellemelerin ve taraftarlarının kendisine güç vermesini umuyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

17 s
2
Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

1 g
3
Formula 1

Verstappen: "Güncellemeler çalışırsa, Mercedes yine çok hızlı olacak"

14 s
4
Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin sprint yarış formatında kullanması gereken avantajını açıkladı

14 s
5
Formula 1

Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”

20 s
Son Haberler
Verstappen: "Red Bull'un güncellemeleri, Mercedes'inkiler kadar büyük değil"
F1

Verstappen: "Red Bull'un güncellemeleri, Mercedes'inkiler kadar büyük değil"

4dk
Hamilton, güncellemelerin ve taraftarlarının kendisine güç vermesini umuyor
F1

Hamilton, güncellemelerin ve taraftarlarının kendisine güç vermesini umuyor

24dk
Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor
F1

Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor

49dk
Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı
F1

Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı

1 s
2021 Britanya GP'si, "2019 ve öncesi gibi hissettirecek" şekilde tasarlanmış
F1

2021 Britanya GP'si, "2019 ve öncesi gibi hissettirecek" şekilde tasarlanmış

1 s
Son Videolar
Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek? 06:15
Formula 1
8 Tem 2021

Porsche ya da Audi'nin F1'e girme ihtimali neden her zamankinden daha yüksek?

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor 07:40
Formula 1
5 Tem 2021

Juan Pablo Montoya, Avusturya GP'sini yorumluyor

Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
4 Tem 2021

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Haas, Schumacher'in takımdan ayrılacağına inanmıyor Britanya GP
Formula 1

Haas, Schumacher'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Giovinazzi ve Raikkonen, Alfa Romeo'nun F1'de kalmasından memnun Britanya GP
Formula 1

Giovinazzi ve Raikkonen, Alfa Romeo'nun F1'de kalmasından memnun

Ocon: "Silverstone'da baştan başlamaya çalışacağız" Britanya GP
Formula 1

Ocon: "Silverstone'da baştan başlamaya çalışacağız"

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!
Formula 1 Formula 1

Formula 1, 2022 araçlarının ilk gerçek görüntüsünü yayınladı!

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler
Formula 1 Formula 1

F1 sprint yarışları hakkında bilmeniz gerekenler

Verstappen: "Güncellemeler çalışırsa, Mercedes yine çok hızlı olacak"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Güncellemeler çalışırsa, Mercedes yine çok hızlı olacak"

Leclerc, Ferrari'nin sprint yarış formatında kullanması gereken avantajını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'nin sprint yarış formatında kullanması gereken avantajını açıkladı

Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”
Formula 1 Formula 1

Lawrence Stroll: “Vettel, en pahalı çalışanımız ama iyi bir iş çıkarıyor”

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Ferrari, 2022 şampiyonluk mücadelesi için üçüncülüğü feda etmeli"

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor
Formula 1 Formula 1

Russell, Red Bull'a kapıyı kapatmıyor

Galeri: F1 2022 aracı
Formula 1 Formula 1

Galeri: F1 2022 aracı

Son Haberler

Verstappen: "Red Bull'un güncellemeleri, Mercedes'inkiler kadar büyük değil"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Red Bull'un güncellemeleri, Mercedes'inkiler kadar büyük değil"

Hamilton, güncellemelerin ve taraftarlarının kendisine güç vermesini umuyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, güncellemelerin ve taraftarlarının kendisine güç vermesini umuyor

Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor
Formula 1 Formula 1

Norris, Wembley'deki saldırının ardından hâlâ mükemmel hissetmiyor

Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı
Formula 1 Formula 1

Alonso, bu sezon sürpriz yapmak istediği 2 pisti açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.