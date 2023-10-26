Verstappen, Red Bull'un güçlü olduğu Meksika'da kendi rekorunu kırabilir

12 ay önce Autodromo Hermanos Rodriguez'de kazanan Verstappen sezonun 14. galibiyetini elde etmiş ve 13 zaferle Michael Schumacher ile Sebastian Vettel'de bulunan bir sezonda en çok kazanma rekorunu kırmıştı.

Meksika GP öncesinde Amerika'da bu sezonki 15. yarış zaferini kazanarak geçen sene kırdığı rekoru yakalayan 3 Dünya Şampiyonu, bu hafta sonu Meksika'da kazanırsa bu sezon 16. yarış zaferini almış olacak ve bir sezonda en çok galibiyet rekorunu yeni bir seviyeye taşıyacak.

2023'teki 18 yarışın 15'ini kazanan Verstappen'in Meksika'da kazanma ihtimali, Avusturya'daki Red Bull Ring dışında, takvimdeki her yerden daha yüksek.

Red Bull'un sahibi olduğu Red Bull Ring'de beş kez (artı bir Sprint) kazanan Verstappen, Meksika'da dört galibiyete sahip ve 2017'den bu yana Mexico City'de yalnızca bir kez kaybetti.

Bu yenilgi 2019'da, Lewis Hamilton ile ilk virajda yaşadığı temasta yarışını mahvedip 6. olmasıyla geldi.