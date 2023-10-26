Verstappen, Red Bull'un güçlü olduğu Meksika'da kendi rekorunu kırabilir
Şampiyon Max Verstappen, Red Bull'un son senelerde geleneksel olarak hızlı olmayı başardığı Meksika GP'de zaten kendisine ait olan bir rekoru kırabilir.
12 ay önce Autodromo Hermanos Rodriguez'de kazanan Verstappen sezonun 14. galibiyetini elde etmiş ve 13 zaferle Michael Schumacher ile Sebastian Vettel'de bulunan bir sezonda en çok kazanma rekorunu kırmıştı.
Meksika GP öncesinde Amerika'da bu sezonki 15. yarış zaferini kazanarak geçen sene kırdığı rekoru yakalayan 3 Dünya Şampiyonu, bu hafta sonu Meksika'da kazanırsa bu sezon 16. yarış zaferini almış olacak ve bir sezonda en çok galibiyet rekorunu yeni bir seviyeye taşıyacak.
2023'teki 18 yarışın 15'ini kazanan Verstappen'in Meksika'da kazanma ihtimali, Avusturya'daki Red Bull Ring dışında, takvimdeki her yerden daha yüksek.
Red Bull'un sahibi olduğu Red Bull Ring'de beş kez (artı bir Sprint) kazanan Verstappen, Meksika'da dört galibiyete sahip ve 2017'den bu yana Mexico City'de yalnızca bir kez kaybetti.
Bu yenilgi 2019'da, Lewis Hamilton ile ilk virajda yaşadığı temasta yarışını mahvedip 6. olmasıyla geldi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, leads Alexander Albon, Red Bull RB15, Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34, Lando Norris, McLaren MCL34, and the remainder of the field at the start, as Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, runs wide
Ancak 2017-18 ve 2021-2022'de olduğu gibi Verstappen'in Meksika'da kazanması büyük bir ihtimal. 2017-2021 arasındaki önceki nesil araçlarda Red Bull, motor gücü açısından Mercedes'e karşı sık sık dezavantajlı duruma düşüyordu.
Normal pistlerde Red Bull, şasisinin mükemmelliği Monako, Macaristan veya Singapur gibi nadir durumlar dışında öne çıkamazdı. Ancak Meksika ve Avusturya, diğer normal pistlerden ayrılıyor.
Mexico City deniz seviyesinden 2240 metre yükseklikte yer alıyor - bu da hava yoğunluğunun Silverstone gibi diğer pistlere göre oldukça düşük olduğu anlamına geliyor.
Meksika'nın hava yoğunluğu deniz seviyesinin yaklaşık %78'i - 1.225kg/m3 - yani 0.96kg/m3 değerindedir.
Honda güç ünitesindeki turbonun türbininin, çok daha yüksek irtifalarda çalışacak şekilde tasarlandığı açık. Uçak sektöründe öğrenilenler F1 programına aktarılmış durumda.
Ayrıca, daha düşük hava yoğunluğunun araçlardaki sürtünmeyi büyük ölçüde azalttığı da unutulmamalı. Yani Monaco spesifik kanatlar Monza seviyelerinde yere basma kuvveti üretmek için kullanılabilir.
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