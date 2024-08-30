Verstappen, Red Bull'un düşüşünü Newey'e bağlamak istemiyor
Red Bull pilotu Max Verstappen, Adrian Newey'nin gidişinin şu anki sorunlara sebep olduğu görüşüne katılmıyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Adrian Newey, kısa bir süre önce Red Bull'un F1 ekibinden ayrıldı ve artık şirketin hiper aracı üzerinde çalışma yapıyor.
Newey'nin ayrılığı ile Red Bull'un düşüşü de aynı döneme denk geldiği için bazıları bu durumu efsane tasarımcının yokluğuna bağladı.
Fakat Verstappen, bunun etkilerinin kısa vade görülemeyeceğini savunuyor.
Hollandalı pilot şöyle diyor: "Onun ayrılışının açıklanmasından sonra işler biraz daha zorlaştı."
"Ancak birisi takımdan ayrıldığı zaman, bunun sonuçlar üzerindeki etkisi hemen görülmez çünkü ayrılsa bile araç aynı kalır."
"Yani hayır, birinin ayrılması sonuçlarda herhangi bir düşüşe yol açmaz.”
Newey ile iletişimde olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Son birkaç haftadır pek yok."
"Son dönemde fabrikadaki ofisini değiştirdi. Onu ne zaman görsem, gayet iyiyiz. Bu hiçbir zaman sorun olmadı." cevabını verdi.
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