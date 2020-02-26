Verstappen: "Red Bull'un durumu endişe verici değil"

Albon günün başında bir ayar turu attı ve bundan sonra araç üzerinde ciddi bir süspansiyon çalışması yapıldı.

Öğleden sonra da Max Verstappen iki kez spin attı ve sonuncusunda kırmızı bayraklara neden olan isimdi.

Verstappen, “Şimdiye kadar sorun yok. Ama test yapmaya devam ediyoruz ve şu noktada yeterince iyi olup olmadığımızı söylemek zor."

"Aracın hızlı olduğu hissediliyor, ancak diğer araçlarda da çok fazla yol tutuş var gibi görünüyor."

"Kırmızı bayrak sonrasında araç henüz garaja geri dönmedi. Neler olduğuna bakacağız."

"Araca gelecek yeni şeyler var ve kesinlikle bir şeyler deneyeceğiz. Ama aynı şey diğer üst düzey takımlar için de geçerli."

"Şimdilik iyi hissettiriyor, ama bunun ötesinde bir şey söylemek zor çünkü yeterince hızlı olup olmayacağını bilmiyorsunuz."

"Buna da zaten bakmıyorsunuz, çünkü test yapıyoruz ve ilk yarış tamamen farklı bir pistte olacak. Burada bir şey iyi çalışıyorsa, Melbourne'de iyi çalışacağının garantisi yok."

"En önemli şey, çok tur atmamız ve aracın belirli şeylere nasıl tepki verdiğini bilmemiz. Böylece Melbourne'de önden veya arkadan kayma olduğunda hangi yöne gideceğinizi bilirsiniz." dedi.

Verstappen nerede oldukları konusunda tahmin de yapmak istemiyor.

"Bilemeyiz çünkü kimse rakiplerin ne yaptığını bilmiyor. Bu yüzden basit bir planımız var; etrafımızda olanlara dikkat etmemek ve aracımıza konsantre olmak. Gerçek güç dengesini sadece Melbourne'de görebiliriz."

"Bu aracın geçen yıldan daha iyi olduğunu söylemeliyim, ancak rakiplerine kıyasla ne kadar rekabetçi olacağını bilmiyoruz. Eğer şampiyonluk istiyorsak, her alanda gelişmemiz gerekiyor ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Bugün aracımızda önceki test günlerine kıyasla neredeyse hiç yeni parça yoktu. Hazırlanıyorlar ve sonrasında araca koyacağız. Ama diğerleri de aynısını yapıyor."